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藍委缺席譴責中共打壓出訪協商 范雲：誰在破壞團結非常清楚

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，日前自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。圖／聯合報系資料照
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，日前自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。圖／聯合報系資料照

賴清德總統突破中共封鎖，結束出訪非洲友邦史瓦帝尼行程順利返台，外媒形容是不可能的任務。民進黨立院黨團書記長范雲表示，昨立院外交及國防委員會安排協商，盼通過民進黨團提案「譴責中共打壓」，但國民黨團卻集體缺席，在中共霸凌台灣關鍵時刻，國民黨連出席都不敢，「是誰在破壞團結已經非常清楚。」

民進黨團今上午開輿情回應記者會，針對賴總統出訪一事，范雲表示，中共不遵守國際規範與公約，阻擋我國總統合法合理的出訪權利。國安有相關安排，細節基於國家安全不便透露，但要強調總統代表2300萬人民出訪的權利，當美國國務院、IPAC、國際自由聯盟（Liberal International）及美國參眾兩院都在聲援時，昨天的協商，只有民進黨團與民眾黨團代表出席，國民黨作為國會第一大黨竟然集體缺席。

「國民黨團派不出人來討論譴責聲明？」范雲說，中共打壓的是全體人民的外交權利，呼籲國民黨不要害怕，應展現不分黨派對外一致的立場。中共傷害飛行安全並違反國際民航公約，是惡霸霸凌台灣交朋友的權利。未來立院院長韓國瑜若再召集協商，請國民黨一起，讓世界看到台灣團結對外。

至於外媒形容賴總統這次出訪是不可能的任務，范雲說，賴展現了台灣作為外交韌性國家的實力。這需要高度信任，不僅是與邦交國的信任，也需要國際友人的協助。在中共霸凌台灣的關鍵時刻，國民黨團連出席協商都不敢，到底在害怕什麼？ 如果對譴責案文字有意見可以修正，但在外媒看清誰是霸凌者時，是誰在破壞團結已經非常清楚。

媒體追問巴拉圭總統明日將訪台，是否希望5月20日有更多盟友來台？范雲表示，「德不孤必有鄰」，台灣在民主價值、經濟發展的實力，讓許多國家想跟台灣做朋友。雖然盟友會遇到中共從經濟到外交的打壓與杯葛，但仍願意來訪，展現台灣的外交實力與2300萬人民的努力，台灣走在正確道路上，以平等互惠深化關係。從前總統蔡英文到賴清德總統，外賓來訪數量創歷史新高，不斷突破紀錄。

民進黨團副書記長黃捷說，非常期待520有各國好友來台，台灣人會拿出最棒的誠意與熱情接待。同時也歡迎國內政黨主席，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，在520一起出席迎接國際友人。

民進黨團副幹事長陳培瑜則說，這個問題該問國民黨是否支持台灣開大門交朋友，還是要繼續在島內幫中國「補刀」？國民黨不願做實質監督，只願選擇到中國去，這真的是唯一答案？

賴清德 出訪 國安 中共 史瓦帝尼

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