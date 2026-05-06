快訊

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

iPhone 20周年紀念款放大招！傳採四曲面螢幕實現「無邊框」手機

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統突圍訪史瓦帝尼 介文汲：扮成乞丐從陰溝爬出去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
駐紐西蘭前代表介文汲今接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／「千秋萬事」製作單位提供
駐紐西蘭前代表介文汲今接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／「千秋萬事」製作單位提供

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼一度喊卡，改搭乘史瓦帝尼國王專機才抵達當地，目前已返抵台灣，高喊台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界，不會因打壓而退縮。駐紐西蘭前代表介文汲今接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，賴清德去蹭邦交國，還蹭到人家的國王專機，以夾帶式的方式跑過去，真的是丟人，外交不是這樣搞的。

介文汲直言，要突圍的話不是用這種方式，把自己的弱點全部暴露出來就沒有意義了，而且如果沒有身段、不顧及自己身分，可以化妝成乞丐從陰溝裡爬出去、偷渡出去的話，中國大陸當然防不到，如果這樣子就是走入世界，「我們就是世界人了」，只能說是台灣的悲哀。

介文汲說，賴政府天天講尊嚴，如果要維持一點尊嚴，那學蔣經國，蔣經國不出國，不接受任何屈辱的待遇。如果硬要跟前總統蔡英文比較，不想輸給她，但她真的比較圓熟陰狠。

談到即將登場的川習會，介文汲分析，美國總統川普和中國國家主席習近平「都已經講好了啦」；針對美國國務卿盧比歐稱這次川習會肯定會談到台灣，川普也再度提到「台灣偷走了美國晶片」，要不然美國會更強，他認為，川普顯然是準備拿台灣交易了，因為川普手上能跟中國大陸談判的籌碼不多了，而且川普現在又深陷在跟伊朗的軍事衝突上，希望有人幫川普。

介文汲指出，台灣國際處境很脆弱，尤其美國一直在玩台灣，要相信美國一定會為台灣做什麼的話，「那就是自己腦袋有問題」，看看這次出國的處境就知道了。台灣對於美國而言就是一顆棋子、一個籌碼，遲早要打出去了，盧比歐已經講了，就是台灣海峽混亂不符合大家利益。有一個人在破壞秩序，那就是整天在說「境外敵對勢力」的賴清德，變成一個定時炸彈。

介文汲續指，國際情勢瞬息萬變，台灣把兩岸關係搞好，大家日子都好過。兩岸關係好，國際外交關係才會真的好。兩岸外交休兵那時候，前總統馬英九就提出來所謂的活路外交，我方不但加入世界衛生大會，也是國際民航組織受邀貴賓，還跟紐西蘭、新加坡都簽了貿易協定，那時候還有很多事可以做，但蔡英文上來後全部沒了。

軍購特別預算持續卡關，藍營內部意見分歧。介文汲表示，黨主席必須維持黨內團結，不管是在哪一方都應該有共識，就是國民黨不要分裂，不要做親痛仇快的事，「真的不行的話，還是要聽主席的」，因為今天在主席的位子上，就要負上政治責任，要尊重主席的職權，每個人都不要太堅持己見，隨時要能夠接受不同的意見。

賴清德 出訪 史瓦帝尼 川普

延伸閱讀

出訪史國返台 賴總統：元首互訪再平凡不過、台灣不因打壓退縮

史國副總理隨機陪同 賴總統出訪完成任務

賴總統訪史瓦帝尼 法媒形容突圍如「不可能的任務」

賴總統返國 感謝史國副總理札杜莉「溫馨接送情」

相關新聞

賴總統突圍訪史瓦帝尼 介文汲：扮成乞丐從陰溝爬出去

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼一度喊卡，改搭乘史瓦帝尼國王專機才抵達當地，目前已返抵台灣，高喊台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界，不會因打壓而退縮。駐紐西蘭前代表介文汲今接受廣播節目「千秋萬事」專訪表

賴總統出訪史國模式 在野黨：未來會變慣例？

賴清德總統出訪昨天返抵國門，國民黨立委王鴻薇表示，賴總統這次出訪方式是例外，也是一種便宜之計，未來不應援例辦理，否則更凸顯我外交困境；民眾黨立委洪毓祥說，台灣需要光明正大外交出訪，而不是蹭機位或偷渡外

賴總統返國 感謝史國副總理札杜莉「溫馨接送情」

賴清德總統結束非洲友邦史瓦帝尼國是訪問，昨天返抵國門。賴總統表示，這次行程一度受到阻擾，反而讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心和意志。地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的，台灣人就是世界人，台灣人

觀察站／賴總統出訪秀驚喜 川習會見後座力

賴清德總統「出訪秀」昨天告一段落，更大的一場「川普秀」在北京等著展開。

賴總統出訪史瓦帝尼 回程繞道多花2小時

賴清德總統由史瓦帝尼返台，來回皆搭乘恩史瓦帝三世國王的Ａ三四○專機，史國副總理札特莉全程「接送」。由於印度洋三國（模里西斯、塞席爾、馬達加斯加）先前拒絕專機飛越，賴總統被迫取消參加史王登基四十周年慶典

北京阻撓賴總統出訪史瓦帝尼 國安官員：早預擬突圍劇本對策

總統賴清德今天結束史瓦帝尼出訪行程順利返台，國安官員透露，早在宣布「暫緩」出訪前，國安團隊已有「北京施壓航經國家取消飛航...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。