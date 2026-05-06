賴總統突圍訪史瓦帝尼 介文汲：扮成乞丐從陰溝爬出去

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼一度喊卡，改搭乘史瓦帝尼國王專機才抵達當地，目前已返抵台灣，高喊台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界，不會因打壓而退縮。駐紐西蘭前代表介文汲今接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，賴清德去蹭邦交國，還蹭到人家的國王專機，以夾帶式的方式跑過去，真的是丟人，外交不是這樣搞的。

介文汲直言，要突圍的話不是用這種方式，把自己的弱點全部暴露出來就沒有意義了，而且如果沒有身段、不顧及自己身分，可以化妝成乞丐從陰溝裡爬出去、偷渡出去的話，中國大陸當然防不到，如果這樣子就是走入世界，「我們就是世界人了」，只能說是台灣的悲哀。

介文汲說，賴政府天天講尊嚴，如果要維持一點尊嚴，那學蔣經國，蔣經國不出國，不接受任何屈辱的待遇。如果硬要跟前總統蔡英文比較，不想輸給她，但她真的比較圓熟陰狠。

談到即將登場的川習會，介文汲分析，美國總統川普和中國國家主席習近平「都已經講好了啦」；針對美國國務卿盧比歐稱這次川習會肯定會談到台灣，川普也再度提到「台灣偷走了美國晶片」，要不然美國會更強，他認為，川普顯然是準備拿台灣交易了，因為川普手上能跟中國大陸談判的籌碼不多了，而且川普現在又深陷在跟伊朗的軍事衝突上，希望有人幫川普。

介文汲指出，台灣國際處境很脆弱，尤其美國一直在玩台灣，要相信美國一定會為台灣做什麼的話，「那就是自己腦袋有問題」，看看這次出國的處境就知道了。台灣對於美國而言就是一顆棋子、一個籌碼，遲早要打出去了，盧比歐已經講了，就是台灣海峽混亂不符合大家利益。有一個人在破壞秩序，那就是整天在說「境外敵對勢力」的賴清德，變成一個定時炸彈。

介文汲續指，國際情勢瞬息萬變，台灣把兩岸關係搞好，大家日子都好過。兩岸關係好，國際外交關係才會真的好。兩岸外交休兵那時候，前總統馬英九就提出來所謂的活路外交，我方不但加入世界衛生大會，也是國際民航組織受邀貴賓，還跟紐西蘭、新加坡都簽了貿易協定，那時候還有很多事可以做，但蔡英文上來後全部沒了。

軍購特別預算持續卡關，藍營內部意見分歧。介文汲表示，黨主席必須維持黨內團結，不管是在哪一方都應該有共識，就是國民黨不要分裂，不要做親痛仇快的事，「真的不行的話，還是要聽主席的」，因為今天在主席的位子上，就要負上政治責任，要尊重主席的職權，每個人都不要太堅持己見，隨時要能夠接受不同的意見。