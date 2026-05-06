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賴總統出訪史瓦帝尼 回程繞道多花2小時

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

賴清德總統由史瓦帝尼返台，來回皆搭乘恩史瓦帝三世國王的Ａ三四○專機，史國副總理札特莉全程「接送」。由於印度洋三國（模里西斯、塞席爾、馬達加斯加）先前拒絕專機飛越，賴總統被迫取消參加史王登基四十周年慶典，卻與史國合作，完成「去程突襲、回程繞路」的八十二小時快閃之旅。

二日凌晨，Ａ三四○專機飛抵史國，總統府才宣布賴總統在機上。從航班追蹤網站可看到，專機依循最短路徑，通過模里西斯與馬達加斯加的飛航情報區，並飛越馬國上空，全程十四小時廿一分。

返程專機於台北時間四日晚間起飛，先向東南飛約三小時，抵達約南緯四十五度的印度洋深處才轉向東，刻意不進入馬達加斯加與模里西斯的飛航情報區，繞道估計多花兩小時以上，先後通過墨爾本（澳洲）、雅加達（印尼）、亞庇（馬來西亞）、馬尼拉（菲律賓）等飛航情報區，全程十五小時四十九分。

賴清德 出訪 專機

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