觀察站／賴總統出訪秀驚喜 川習會見後座力

賴清德總統「出訪秀」昨天告一段落，更大的一場「川普秀」在北京等著展開。

美國總統川普十四日、十五日將訪問中國大陸，繼去年十月底在南韓釜山舉行的川習會後，兩人要再度面對面會談。

如今的國際情勢，與半年前大相逕庭。當時國際環境深受川普關稅戰影響，包含中國大陸在內，都有許多雙邊經貿議題待定；如今，擺在世界棋盤上的中東衝突和俄烏戰爭，都是美國直接或間接參與的區域衝突，在在檢視自詡為「交易大師」的川普縱橫捭闔的能力；相較於急著「結束戰場」的美國，中國大陸國家主席習近平被認為握有較多談判籌碼。

去年釜山會談沒觸及台灣議題，外界認為這是戰術留白，以經貿為優先。今年，台灣議題恐怕會跟伊朗問題並列。可以想像，川普希望老調重彈來堵住北京的質疑與加壓，他在重返白宮以來，對台灣議題保持徹底的戰略模糊，只說習近平不會在他任內攻打台灣，不說萬一北京犯台，美國可能採取的行動。

中共對台灣的加壓來自於賴總統上任以來再三挑動的台獨神經。在蔡英文時期勉力維持美中台三方的力量均勢已被打破，為如今的美中對話創造新空間。

正因如此，外交部政務次長吳志中上月底接受彭博專訪時表示，擔心川普與習近平會談時可能在台灣議題上做出讓步，台灣正努力避免發生這種情況。

這是賴政府處理美中事務過程中罕見的大實話，也戳破所謂「台美關係史上最佳」或「美國一中政策沒有改變」，台灣的一廂情願。

可以預期，或許川普不會當著習近平的面在台灣議題做出新保證或提出新政策，但在美中期望攜手處理當前急迫的荷莫茲海峽屢遭封閉、經貿等議題時，台灣作為美中必考題，更可能的狀況是，習近平對川普進一步施壓，要求川普管控賴政府。

賴總統出訪已結束，未來要面對的是這場出訪「驚喜」所帶給台灣的政治與外交後座力；川習會即將登場，這個效果可能數月、更可能長達數年，隨著美中競爭與全球地緣政治格局而變動。