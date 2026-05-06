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總統出訪史國模式 在野黨：未來會變慣例？

聯合報／ 記者李成蔭王小萌林政忠／台北報導
賴總統搭乘史國國王專機返台，軍方派出F-16V戰機執行護航任務。軍聞社
賴總統搭乘史國國王專機返台，軍方派出F-16V戰機執行護航任務。軍聞社

賴清德總統出訪昨天返抵國門，國民黨立委王鴻薇表示，賴總統這次出訪方式是例外，也是一種便宜之計，未來不應援例辦理，否則更凸顯我外交困境；民眾黨立委洪毓祥說，台灣需要光明正大外交出訪，而不是蹭機位或偷渡外交，賴政府應向立法院說明這次出訪過程、當中風險，以及未來是否會成慣例。

王鴻薇表示，賴總統這次搭乘史國專機如此辛苦方式出訪，確實是例外；中華民國總統出訪邦交國是理所當然，但她還是希望賴總統未來大方出訪，不需乘坐他國的專機，這會使元首外交蒙上陰影。

洪毓祥表示，愈是困難的外交任務，愈需要專業、透明與事後課責。總統出訪友邦是國家大事，不是諜報片，若這真是一次成功外交，就更應該禁得起國會檢驗，包含原訂航線為何最後一刻出問題？改搭史國專機的費用及相關風險由誰承擔？此次行程未來是否會成為慣例？

政大外交系教授黃奎博表示，這次事件呈現出「兩大兩小」，中共壓制賴清德國際活動的意圖愈來愈大，中共在非洲的政經影響力愈來愈大；賴政府連在邦交國活動的空間都略縮小，賴政府認為的理念相近國家在對台外交聲援的強度略微縮小。

黃奎博表示，從被非洲國家封鎖空域而出師未捷開始，已創下近年來我國元首宣布出訪後被迫延後的首例，甚至還請託邦交國副總理親自搭該國專機飛抵台灣，再陪著賴清德原機飛回史國；賴政府應痛定思痛，不要讓外交空間成為兩岸關係惡化之下的犧牲品。

賴清德 出訪 國民黨 洪毓祥 王鴻薇

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