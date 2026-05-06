總統返國 感謝史國副總理札杜莉「溫馨接送情」

賴清德總統結束非洲友邦史瓦帝尼國是訪問，昨天返抵國門。賴總統表示，這次行程一度受到阻擾，反而讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心和意志。地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的，台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界，「我們不會因為打壓而退縮」，真正國力的展現，不在於讓別人屈服，應該是為所有人帶來幸福。

賴總統本月二日搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的史國國王專機出訪該國，回程同樣搭乘這架專機，昨上午十時許飛抵桃機，札杜莉也隨賴總統抵台。

賴總統在桃園機場發表談話表示，歷經八十四小時，來回兩萬五千公里飛行，圓滿完成這次拜訪友邦史瓦帝尼的外交任務。

他特別介紹身旁的札杜莉說，「親自陪著我們數萬公里的航程」，他要再次表達最真摯的感謝之意。賴總統還當面向札杜莉說，「妳是航空版『溫馨接送情』的最佳女主角。」

賴總統說，這趟國是訪問，有媒體用「突破」來形容過程中的外力波折，但國家元首相互訪問，本來就是再平凡不過，這次行程一度受阻，反而讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心和意志，更確保全球安全穩定不受到任何破壞，已是當今國際社會刻不容緩的關鍵議題。他也感謝所有協力讓這次任務順利平安的友盟。

涉外人士分析，賴總統此行順利具有三層重要意義：證明外力無法切斷台灣與友邦的深厚情誼、台史兩國把邦誼從象徵支持推進到制度化合作、以實際行動向國際社會傳達台灣有權利走向世界。

據了解，賴總統此行，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世高度重視也給予大力協助。在交通安排上，雙方秉持符合國際飛航慣例，以及安全、舒適三項原則，確保整體行程順利進行。

另外，立法院外交及國防委員會昨針對民進黨團對大陸施壓譴責案召開朝野協商，會議僅開十分鐘即散會。外交部次長葛保萱表示，將請駐加拿大蒙特婁辦事處，與當地熟悉民航法律師研議，循適當途徑對國際民航組織表達看法。