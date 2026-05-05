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賴總統結束出訪返台 歐盟重申民航安全與可預測性
總統賴清德今天結束史瓦帝尼出訪行程順利返台，歐盟表示，對於雙方於訪問時所做決定的實質內容不便介入評論，但重申高度重視國際民航安全、有序且可預測性運作。
賴總統出訪史瓦帝尼，歷經4天3夜的國是訪問行程，今天上午返抵台灣。
歐盟發言人回應中央社時表示，已注意到有關賴總統訪問史瓦帝尼的相關報導。
該名發言人指出，對於史瓦帝尼與台灣在雙邊關係框架下，就此次訪問所做的決定及實質內容，歐盟不便介入評論。不過他重申，歐盟高度重視在「芝加哥公約」（Chicago Convention）的框架下，國際民用航空維持安全、有序且可預測的運作方式。
賴總統原訂4月22日出訪史瓦帝尼，因非洲3國家取消飛航許可，致行程暫緩。之後賴總統搭乘史國國王專機順利飛抵史國進行4天3夜的國是訪問，今天上午返抵台灣。
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