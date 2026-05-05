北京阻撓賴總統出訪史瓦帝尼 國安官員：早預擬突圍劇本對策

總統賴清德今天結束史瓦帝尼出訪行程順利返台，國安官員透露，早在宣布「暫緩」出訪前，國安團隊已有「北京施壓航經國家取消飛航許可」的預擬劇本，並立即啟動對案；而在5月2日賴總統抵達史國後，北京仍未放棄各種外交手段，要讓賴總統的返程受阻。

賴總統原定4月22日出訪史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，導致出訪行程暫緩。不過，總統府隨即再次啟動出訪行程；賴總統5月2日傍晚透過臉書發文「我在稍早抵達友邦史瓦帝尼」。

國安官員今天向媒體進行背景說明，還原過程。他表示，4月22日總統府「暫緩」出訪的聲明，已埋下伏筆，「家門口不容讓人劃紅線」，所以無論如何就是要具體展現外交權利。

官員表示，賴總統出訪謹守3大核心目標，包括台灣必須展現國家外交權利的義務；台灣共同維護國際規則；深化友邦交流合作。

官員指出，由於事前綿密監控情資，分析所有可能情境並擬定對案，在確認遭撤銷飛航許可的第一時間決定暫緩出訪，是基於確保元首安全的考量，也是嚴守國際法與國際規範，台灣很清楚確認「不走灰色地帶」，一切航行都依照相關規定，中華民國台灣不會做壞的示範。

據指出，這次北京施壓非洲諸國取消飛航許可一事，就是國安團隊事先預擬的情境劇本之一。因此在4月22日前2至3天，非洲三島國陸續取消飛航許可時，國安團隊就已經啟動對案。

官員表示，在確認航線、安全安排時，敲定由史瓦帝尼國王的專機擔任「空軍一號」，相關規劃很快得到史王與史國政府的允諾與高度支持。

國安官員表示，中國在賴總統返台的回程仍不罷休，這幾天持續進行強力的外交動員，企圖影響賴總統的返程計劃，從返台的飛航軌跡來看，專機離開非洲大陸之後，是先往東南方向飛行，很明顯避開馬達加斯加與模里西斯。

國安官員說，北京以為這些動作可以困住台灣，但其實困住的是他們自己，中國把自己困在片面破壞國際秩序的形象裡，這對大國來說，真的非常可惜。