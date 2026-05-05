重要典禮重新再走一次 史王高規格歡迎賴總統

總統賴清德原訂4月22日出訪史瓦帝尼，因飛航許可遭取消，未能如期出席史國國王生日、登基40週年及國際會議中心開幕等重大慶典，相關人士今天表示，史王對此感到遺憾，在賴總統5月2日再次啟動出訪，抵達史瓦帝尼後，史王把重要典禮與慶祝活動「重新再走一次」，以最高規格歡迎台灣訪團。

賴總統出訪史瓦帝尼，今天上午返抵台灣，歷經4天3夜的國是訪問行程，來回飛行時間長達30小時，賴總統返台後，隨即驅車前往總統府，下午2時接見以色列訪問團。

台灣代表團於當地時間3日晚間出席恩史瓦帝三世國王國宴。相關人士表示，史王告訴台灣訪團，對於賴總統原定行程因飛航許可遭取消，未能如期出席國王生日、登基40週年及國際會議中心開幕等重大慶典，他感到相當遺憾，因此堅持在賴總統抵達後，把重要典禮與慶祝活動「重新再走一次」，以最高規格歡迎台灣訪團。還特別安排軍禮歡迎、傳統迎賓舞、歡迎晚宴與國宴，並由史王親自導覽新建完成的國際會議中心。

特別的是，史王還把原本參與國際會議中心開幕式的國際級表演團隊，從南非再邀請回史瓦帝尼演出，由賴總統與史瓦帝尼王室成員、內閣官員一同前往演藝廳，觀賞劇場文化表演，最後再至頂樓欣賞煙火秀，盛情款待。

相關人士表示，國家慶典儀式具有高度象徵性，不會輕易重複，但史王為台灣訪團重新安排相關活動，是以具體方式告訴國際社會：台灣是史瓦帝尼重要且珍惜的朋友，兩國關係不會因任何外部壓力而動搖。

一名訪團成員提到，除了國宴之外，賴總統抵達史瓦帝尼第一天，史方另安排歡迎晚宴，現場以非洲叢林風格打造，氣氛熱情而活潑。席間，史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）向公主們分享，此行她是奉國王之命，搭乘專機赴台邀請賴總統。由於此架專機自啟用以來，不曾用於王室之外的任務，這項創舉也成為席間話題。

訪團成員分享，這趟訪問有許多溫暖互動。比如賴總統在國宴致詞時，再度感謝盛情款待，國王與王母也都答應未來再度訪問台灣。王母特別提到，上次拜訪台灣已是10年前，一直把台灣視為「第二個故鄉」，這次感受到來自故鄉的想念，因此答應有機會將再次訪台。

訪團成員說，無論是彼此視為家人的真摯互動，或是史王用「重新再走一次」的禮遇，補上未能同步參與慶典的遺憾，都讓世界看見：真正的邦誼，不會因壓力而退縮，反而會在考驗後更加穩固。