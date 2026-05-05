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涉外人士：外力阻撓未能破局 反讓台史邦誼更穩固

中央社／ 台北5日電

總統賴清德順利完成出訪史瓦帝尼，涉外人士分析3重要意義：證明外力阻撓無法切斷台灣與友邦的深厚情誼；台史透過元首互動、聯合公報與協定簽署，把邦誼推進到制度化合作；台灣以實際行動向國際社會傳達，台灣有權利走向世界，也有決心持續與友盟合作，貢獻國際社會。

賴總統原訂4月22日出訪史瓦帝尼，因非洲3國家取消飛航許可，致行程暫緩。之後賴總統搭乘史國國王專機順利飛抵史國進行國是訪問，於今天結束訪問行程，返抵台灣。

據了解，總統此行能夠順利成行，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）給予高度重視與大力協助。交通安排上，雙方秉持符合國際飛航慣例，以及安全、舒適3項原則，確保整體行程順利進行。

涉外人士指出，這不只是技術性的交通安排，更代表史方對台灣國家元首訪問的尊重，以及對台史邦誼的堅定支持。

涉外人士說，這次訪問成果相當豐碩。首先，賴總統獲得史王堅定承諾，台史兩國邦誼永固，絕不受外力影響；史瓦帝尼也願意持續在國際場域為台灣仗義執言。這對台灣而言，不只是外交支持，更是面對國際政治壓力時最重要的道義聲援。

其次，涉外人士表示，賴總統與史王共同簽署兩國聯合公報，並見證兩國外交部長簽署關務互助協定。聯合公報代表兩國元首共同確認未來合作方向，關務協定則有助於強化經貿往來、提升通關效率、深化雙邊合作效益。換言之，此行並非只有禮儀性拜會，而是把政治互信轉化為具體合作。

涉外人士說，第三，賴總統成功邀請史王以及王母未來來台訪問，延續雙方高層互訪傳統。涉外人士形容，台史關係不只是邦交關係，更像家人一般長期互信、彼此支持。這次訪問後，雙方情誼不但沒有因外力干擾而受損，反而更加緊密。此次國是訪問順利完成，本身就是對外力阻撓最有力的回應。

外界原本關注，先前的干擾是否會影響台灣走向世界的步伐，涉外人士說，結果證明，中國的壓力並沒有破壞台史邦誼，反而讓兩國更清楚展現團結，也讓國際社會更看見台灣處境與台灣意志。

涉外人士說，整體而言，這次訪問再次向國際社會傳達清楚訊息：台灣是世界的台灣，台灣有權走進世界，也有決心持續走向世界。面對外部壓力，台灣不會退縮；面對國際責任，台灣也不會缺席。未來台灣將持續與理念相近友盟合作，深化邦誼、拓展交流，並以民主、發展與互助的力量，為國際社會作出更多貢獻。

賴清德 出訪

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