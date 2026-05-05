陪同總統出訪史瓦帝尼 林佳龍：外交是專業與團隊累積

總統賴清德今天自史瓦帝尼返台，陪同的外交部長林佳龍表示，此行展現史王與史國政府對兩國邦誼的高度重視。他也強調，外交工作的背後，是專業與團隊合作的累積，每一個細節、每一次協調、每一段溝通，都是守護國家主權與利益、拓展台灣與世界連結的具體行動。

賴總統上午結束出訪史瓦帝尼行程，返抵台灣。總統此行搭乘史瓦帝尼國王專機往返，出發與返程都高度保密。

林佳龍於臉書發文表示，在賴總統帶領下，結合國安和外交團隊的合作，讓這次任務順利完成。訪團歷經84小時、往返航程達2萬5000公里，再次感受台史逾半世紀邦誼深厚。兩國元首共同見證在能源安全、經貿投資、農業合作、智慧醫療、婦女賦權，以及文化與教育交流等領域的具體成果。

林佳龍指出，這次史國副總理札杜莉（ThulisileDladla）親自陪同完成數萬公里往返航程，協助台灣訪團順利完成任務，充分展現史王與史國政府對台史邦誼的高度重視。

林佳龍強調，雖然訪問行程一度受到外力阻撓，但台灣走向世界的腳步不會因此停下。台灣將持續以穩健、負責任的態度前行，在國際社會展現台灣人的韌性。

林佳龍特別感謝外交部、駐外館處、隨團及留守的所有人員，強調外交工作的背後是專業與團隊合作的累積，每一個細節、每一次協調、每一段溝通，都是守護國家主權與利益、拓展台灣與世界連結的具體行動。

林佳龍重申，台灣有權利走向世界，也有能力貢獻世界。面對國際情勢變化，外交部將持續在賴總統帶領下，深化與友邦及理念相近國家的合作，讓世界看見台灣守護自由民主的堅定決心，並發揮科技、醫療、農業及文化教育等優勢，持續為國際社會作出貢獻。