民進黨團提案譴責大陸施壓 外交部：擬向ICAO表達

賴清德總統今天順利出訪友邦史瓦帝尼返台，立法院外交及國防委員會今天針對民進黨團對大陸施壓譴責案召開朝野協商，會議僅開10分鐘即散會。外交部次長葛保萱表示，將請駐加拿大蒙特婁辦事處，與當地熟悉民航法律師研議，循適當途徑對「國際民航組織」（ICAO）表達看法。

賴總統原訂4月22日要出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，然而在中國壓力下，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無預警取消專機飛航許可。民進黨團日前對此提出譴責案，「譴責中華人民共和國政府以脅迫手段，迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可之粗暴行為」，民進黨籍外交召委陳冠廷今天對此召開朝野黨團協商。

葛保萱表示，外交部第一時間發布新聞稿譴責3國，配合中共阻撓我國元首專機通過；另外外交部目前已請「國際民航組織」（ICAO）所在地駐加拿大蒙特婁辦事處，請理念相近國家駐團的支持，而這些國家有正面回應；駐蒙特婁辦事處也會與當地對民航法熟悉的律師研議，以適當的途徑來來表達我國對此事的關切。

葛保萱強調，事件發生後，美國、日本、歐盟等都發表聲明，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共48個國家的國會議員與政要，皆已發表聲明支持我國。

交通部常務次長林國顯在會中也允諾，民航局會協同外交部準備相關聲明並全力配合。

民進黨立委范雲發言時說，賴總統今天早上已經成功突破封鎖、平安回國，在這個時間點討論此聲明意義特別重大。IPAC在兩個小時內完成了聲明，美國聯邦眾議院、參議院也用各種方式聲援台灣、譴責中共阻撓。范雲強調，在這個重要的協商，「國民黨居然沒派任何人，非常遺憾」，呼籲民眾黨能一起支持譴責案。

民眾黨團副總召王安祥說，事件發生的第一時刻，民眾黨就透過臉書譴責中國的行徑。他強調，對於捍衛國家的主權與台灣的外交空間，民眾黨立場堅定，對於民進黨提案，民眾黨無太大意見。