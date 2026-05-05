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賴總統返抵台灣 府方釋出史瓦帝尼歡送畫面

中央社／ 台北5日電
總統賴清德出訪史瓦帝尼，他5日抵台後，總統府釋出賴總統在史瓦帝尼接受機場歡送儀式的畫面。（總統府提供） 中央社
總統賴清德出訪史瓦帝尼，他5日抵台後，總統府釋出賴總統在史瓦帝尼接受機場歡送儀式的畫面。（總統府提供） 中央社

總統賴清德今天上午結束出訪史瓦帝尼的行程，返抵台灣。總統此行是搭乘史瓦帝尼國王專機往返，出發與返程都高度保密。總統府在賴總統返台後，釋出總統於當地時間4日上午（台北時間同日下午）前往恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）國際機場搭機返台的畫面。

根據總統府提供的影片，賴總統由史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部長戴柏莉（PholileShakantu）陪同，接受傳統歌舞表演歡送，並行經儀隊禮兵，最後向送機人員揮手致意，國是訪問行程圓滿結束。

賴總統返台後在機場發表談話指出，這次行程一度受阻，反而讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心與意志；「台灣是世界的，台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界」，熱愛和平自由的台灣人，會以穩健、負責任態度，在世界舞台提供更多參與及貢獻。

另外，在賴總統搭乘的專機進入台灣領空後，4架空軍F-16戰機也升空伴飛，護送總統平安降落桃園國際機場。

賴清德 出訪

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