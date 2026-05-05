賴總統返台 外交部：台史關係穩固深化

賴清德總統今早結束對史瓦帝尼的國是訪問，返抵國門，外交部發言人蕭光偉表示，這次活動一切順利圓滿，讓台灣和史瓦帝尼關係更加穩固深化；外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠表示，配合史瓦帝尼雙慶國家慶典活動，外交部籌組「台灣產業創新園區（TIIP）產業團」，邀請10家我國企業赴史國實地考察，深入瞭解園區規畫以及當地投資環境。

葉至誠表示，該團於4月19日至27日訪問史國，期間參加經貿及投資座談會、戰略儲油槽以及園區簡報說明會，並且實地勘查園區的三期用地，深入瞭解史國整體的投資環境，同時在總統特使外交部長林佳龍見證下，南緯實業董事長林瑞岳代表我國產業團，與史國商工暨貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）簽署投資意向書，展現我國企業進駐「台灣產業創新園區」布局非洲市場的明確意向。

葉至誠表示，史瓦帝尼政經環境穩定，外匯流通自由，勞資關係和諧，且為南部非洲關稅同盟（SACU）成員，深具區域市場發展潛力；我國與史國政府推動「台灣產業創新園區」，規劃導入我國綠能、紡織、製藥以及相關產業，強化在地產業價值並創造就業機會，促進進口替代，銜接南部非洲發展共同體（SADC）市場，同時協助我國企業布局非洲，深化區域的供應鏈連結。

蕭光偉表示，在稍早之前，賴總統這次前往史瓦帝尼王國進行國是訪問，稍早前順利返抵國門；這次活動一切順利圓滿，讓台灣和史瓦帝尼關係更加穩固深化，外交部也跟史瓦帝尼王國推動各種實際具體的合作計畫。

蕭光偉表示，中國對台灣的外交打壓不是一天兩天的事，我方政府都是全力以對；而面對中國蠻橫霸凌的行徑，全世界也都看在眼裡，特別是中國長期以華而不實的承諾與空洞的口號誘惑台灣的友邦，同時經濟脅迫及網路攻擊更是層出不窮；中方的惡行早已受到國際唾棄。

蕭光偉表示，外交部誠摯歡迎巴拉圭共和國總統潘尼亞來台灣國是訪問，這就是兩國關係緊密最有力的證明；我國與巴拉圭邦誼穩固友好，基於雙方共享的民主、自由與人權的普世價值，兩國長年在各領域密切合作、成果豐碩。