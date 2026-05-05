賴總統訪史國創極限航程 學者：成功南線突圍

總統賴清德出訪史瓦帝尼今天返台，返程航線疑因受阻，最終採取繞行南線突圍，完成約1萬3000公里極限航程，來回共約2萬5000公里。國防院、國策院學者分析，此次與友邦專機協力結合「抵達後公開」模式，完成高難度外交突圍，展現台灣因應北京壓力的戰略韌性與後勤實力。

賴總統原訂4月22日出訪史瓦帝尼，因非洲3國家取消飛航許可，致行程暫緩。之後賴總統搭乘史國國王專機順利飛抵史國進行國是訪問，但昨天的返台航線疑因受到干擾，專機改往南飛，挑戰A340客機「極限航程」。

根據Flightradar24航跡顯示，賴總統搭乘的史瓦帝尼國王專機（A340-300）4日晚間約6時40分起飛後，航向往史國東南方飛行，避開路線較短的東北方、即塞席爾、馬達加斯加與模里西斯3國飛航情報區，特意採取「南線突圍」策略。

由於模里西斯飛航情報區範圍更南，專機沿著南緯45度線的南邊飛行，直到通過法屬南部屬地後，專機往北進入墨爾本飛航情報區，再一路經印尼首都雅加達、菲律賓領土上空返回台灣。全程深入南印度洋、未降落加油，飛行距離約1萬3000公里，已逼近A340機型的滿載里程極限。

此行外交突圍意義重大，史國國王專機在Flightradar24網站一度衝上全球追蹤熱門，線上關注達3000多人。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，史國國王專機A340前身是華航客機，台灣維修體系對後勤支援相當嫻熟，不排除有駕駛資格的機師隨行備援以確保安全。在外交上，此行採取「抵達後公開」（ATA）模式，國際間已有先例，包括前美國總統拜登及歐巴馬，現任總統川普前往特定敏感區域或戰地前線均曾採用。

此外，借調友邦專機接送亦有前例。蘇紫雲舉例，烏克蘭總統澤倫斯基在俄烏戰爭開戰後，多次由他國派遣專機接送，美軍甚至曾派遣運輸機協助他從烏克蘭前往華府。此次顯示出訪手段多元化，能有效分散外交風險。

針對航程中部分國家不允許專機進入領空，蘇紫雲表示，領空屬絕對主權，不予進入可以理解，但24浬領海基準線外空域為飛航情報區（FIR），根據國際慣例，軍用機或公務機（如空軍一號）進入FIR，理論上具備更高彈性並不需要通報。

蘇紫雲指出，賴總統此次突圍赴史瓦帝尼進行國是訪問，結合完善後勤支援、ATA模式、友邦專機協力，以及對 FIR 法理的彈性運用，將成為台灣未來因應北京施壓、確保元首外交活動順利進行的重要利器。

國策研究院執行長王宏仁分析，北京現在的策略是「即便你出得去，也變得麻煩與繁瑣」，導致元首出訪不得不採取繞道、多重突圍方案，不僅增加外交人員負擔，更大幅提高台灣國際參與的各項成本，應避免這種「非正常化」的干擾成為外交新常態。

對於部分在野黨批評出訪「偷偷摸摸」，王宏仁說，這類批評是「以過時的方法看新現狀」。總統出訪程序「被複雜化」，主因在於北京極力壓縮台灣的國際空間彈性，在此局勢下，台灣必須嘗試任何可能的突破方式，不應被窄化為「偷偷摸摸」。賴總統此次出訪史瓦帝尼是很成功的外交突圍。

王宏仁認為，前總統馬英九時期的「外交休兵」，本質上是高度依賴北京的善意與施捨，如同經濟發展若過度依賴單一市場，將導致國家主權與發展空間受制於人。賴總統不論前往邦交國或過境友邦，都應獲得正常且尊嚴的待遇，面對北京的步步進逼，台灣必須展現應變韌性，捍衛元首出訪的正常化權利。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世專機是空中巴士A340機型，原為華航所屬客機，2001年交機，機號B-18802，2015年自華航退役，2016年以約1200萬美元賣給史瓦帝尼，成為史瓦帝尼王國國王行政專機。