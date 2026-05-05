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影／走向國際被世界看見 卓榮泰讚賴總統出訪：讓我國被世界尊重

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰今早訪視第48屆國際技能競賽國手，他在聽取整體培訓規畫與支持措施簡報後致詞。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰今早訪視第48屆國際技能競賽國手，他在聽取整體培訓規畫與支持措施簡報後致詞。記者趙容萱／攝影

行政院長卓榮泰今早10時到台中勞動部勞動力發展署中彰投分署中彰投分署，訪視第48屆國際技能競賽國手。卓榮泰說，「走向國際被世界看見」是這群國手對自己的期許，這個期許賴清德總統也達到了。總統出訪回來，就是讓中華民國台灣被全世界看見、被全世界尊重。

第48屆國際技能競賽9月22日至27日在上海舉行，預計70國、1464人參與64個職類競賽。其中我國選派54名國手參賽48個職類。

卓榮泰今訪視國手，聽取整體培訓規畫與支持措施，並實地了解機器人系統整合、砌磚、珠寶金銀細工、門窗木工、CNC車床及CNC銑床等職類備賽情形，為培訓團隊加油打氣，並訪視備戰七月份第56屆全國競能競賽選手。

卓榮泰指出，國際技能競賽我國都有非常好表現，上屆獲獎選手占參加選手的86%，在69國中排名第4，成果豐碩，鼓勵今年參賽國手好好發揮實力。

卓榮泰強調，政府不會只扮演啦啦隊，政府會強化各種更重要的支持系統，也希望國手在這裡學習、訓練、經歷重大比賽的選手，未來能進入台灣產業，實質提升產業能量。

卓榮泰說，他下午參訪位千里眼精密部件公司是從傳統產業升級非常成功產業，近年來政府透過績優保送、甄選制度等，讓技能人才有更好升學管道，同時也連結技職與產業。

卓榮泰認為，我們堅決相信，當青年有舞台，國家就會有未來，當青年技能被看見，國家產業就會突飛猛進。「走向國際被世界看見」就是這群國手對自己的期許，而這個期許在今天賴總統也達到了。每位國手都有同樣使命與任務，我們一起為大家鼓勵加油，「走向國際被世界看見」。

賴清德 出訪 卓榮泰 賴總統 史瓦帝尼

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