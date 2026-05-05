出訪史國返台 賴總統：元首互訪再平凡不過、台灣不因打壓退縮

賴總統表示，他從5月2日出發，到今天5月5日回到台灣，歷經了84個小時、來回2萬5千公里的飛行，圓滿完成了這一次拜訪友邦史瓦帝尼的外交任務，平安返抵國門。他代表台灣人民，感謝史瓦帝尼國王、史國政府，以及全國人民真摯、溫暖、無比堅定的支持。

賴總統說，雖然台灣和史瓦帝尼王國相隔萬里，但兩國人民情誼和信任，卻是無比緊密。他身旁這位女士，是史瓦帝尼的副總理扎杜莉女士，親自陪著他們數萬公里的行程，確保台灣訪團順利往返，他再次表達最真摯的感謝之意。他也向扎杜莉說「你是航空版『溫馨接送情』最佳女主角」。

賴總統提到，經由這次訪問，同時見證了台灣和史瓦帝尼在能源安全、企業投資、農業合作、智慧醫療、婦女賦權、文化與教育交流等全領域交流的具體成果。這些合作，不只是兩國超過半世紀友誼的象徵，更是台灣與國際夥伴共同創造安全、繁榮與進步的實際行動。

他強調，中華民國台灣用行動證明，真正國力的展現，不在於讓別人屈服，而應該是為所有人帶來幸福。這趟國事訪問，有媒體用「突破」來形容過程中的外力波折。但實際上，國家元首之間的相互訪問，本來就是再平凡不過，就像出門拜訪朋友一樣，是每一個國家的基本權利。

他認為，這次行程一度受到阻撓，反而讓世界看到，台灣人民走向世界的堅定決心和意志。更凸顯出，確保以規則為基礎的國際規範、確保全球安全穩定不受任何的破壞，已經是當今國際社會必須重視、刻不容緩的關鍵議題。

賴總統表示，中華民國台灣信守以規則為基礎的各項國際規範，並致力於國際社會間的互惠與共榮。這次訪問，不僅僅在敦睦邦誼、行使國家外交權力，更是台灣在與所有理念相近國家共同維護國際秩序的具體展現。

賴總統指出，「地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的，台灣人就是世界人」，台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮。相反的，熱愛和平與自由的台灣人，將會繼續秉持公益合理性，以穩健、負責任的態度，在世界的舞台上，提供更多的參與跟貢獻。

賴總統說，台灣人也樂意在互惠、互助的基礎上，和世界每一個角落的人民一起為更美好的未來共同努力。他並感謝國安、外交，以及留守國內的政府團隊，在最短時間內，以最縝密、最嚴謹的安排，讓這次的外交任務圓滿達成，確保了國家利益和安全。

他也說，藉這個機會，感謝所有協力讓這次任務順利平安的所有理念相近友盟。穩定的國際秩序，需要更多像這樣的共同行動，他會繼續努力。台灣加油，天佑台灣。