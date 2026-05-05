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史國副總理隨機陪同 賴總統出訪完成任務

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德5日從史瓦帝尼返國，並於機場發表談話。直播截圖
總統賴清德5日從史瓦帝尼返國，並於機場發表談話。直播截圖

「台灣有權利在國際上交朋友！」總統賴清德在史國副總理札杜莉的陪同下出訪史瓦帝尼返國。他強調，訪問邦交國元首應該要像出門拜訪朋友一樣容易，雖然行程一度受阻，但如今完成訪問是看到台灣走向世界的決心。賴總統也感謝理念相近國家在出訪過程的協助。

歷經2.5萬公里返國

總統賴清德原定4月22日出訪史瓦帝尼，但因為非洲三國塞席爾、模里西斯與馬達加斯加取消飛航許可，因此在2日藉由訪台的史瓦帝尼專機飛往該國訪問，隨後在5日以原機返國。

飛機從史瓦帝尼起飛後，刻意繞過當初取消飛行許可的三國，改走非洲東南部、南印度洋及印尼群島上空一路回到台灣，並未過境任何地區或國家。

空軍也在專機進入防空識別區後，派出4架F-16V戰機執行護航任務，班機隨後降落在桃園機場。賴總統10點55分在史瓦帝尼副總理札杜莉、總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等官員陪同下發表出訪談話表示，從2日出發、5日返台，歷經84個小時，超過2.5萬公里的航程，賴總統高興的跟國人說：「我回來了！」

訪友邦是國家基本權

賴總統強調，感謝史國國王恩史瓦帝三世與該國人民的支持，確保訪團順利往返，賴清德還用英文跟札杜莉表達感謝：「Madam Ambassador, you must be the best leading actress of the film Driving Miss Daisy. Your warm and safe escort is definitely the best in the sky.（妳是航空版的「溫馨接送情」的最佳女主角。）」

「很多人形容這次出訪的外力波折是突破！」但賴總統強調，訪問邦交國元首應該要像出門拜訪朋友一樣容易，雖然行程一度受阻，但如今完成訪問是看到台灣走向世界的決心，這是國際必須重視的關鍵議題，我國信守國際規範、敦睦邦誼、行使國家外交權利，與理念相進國家展現維護國際秩序的決心。

台灣有權走向世界

「地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的！」賴總統強調，台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界。我們不會因為打壓而退縮。相反的，熱愛和平與自由的台灣人，將會繼續秉持公義和理性，穩健、負責任的態度，在世界的舞台上提供更多的參與和貢獻。

他也感謝所有協力讓這次任務順利平安的所有理念相近友邦，維護國際秩序，需要更多像這樣的共同行動。

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