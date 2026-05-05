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賴總統出訪史瓦帝尼 去程「突襲」回程繞路的驚奇之旅

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，今天上午順利返台。去程與返程搭乘由華航退役的史王的A340專機，史副總理札特莉全程陪同。盤點賴總統這次造訪史國的種種，可以簡單總結成「去程突襲、回程繞路」，考驗外交及國安人員能力的「驚奇之旅」。

由於印度洋三國（模里西斯、塞席爾、馬達加斯加）拒絕我方專機飛越申請，賴清德總統被迫取消參加史瓦帝尼國王登基40周年的慶典。然而在我方與史方的安排下，賴總統運用（華航2016年退役機，我方援贈史國，2018年完成改裝開始服勤），先是副總理札杜莉以特使身分來訪，賴總統於2日凌晨，與她一起飛回史國，抵達當地才對外宣布。如今賴總統返國，同樣事先不公告行程，而是航迷利用網站追蹤到專機的行程，總統府直到今天早晨專機降落前不久，才宣布總統將於桃園機場發表出訪感言。這次飛機上作陪的，又是札杜莉副總理。

比較賴總統史瓦帝尼之行的來回航程：去程是按照正常航班，循最短路徑飛往，穿越模里西斯與馬達加斯加的飛航情報區，並且直接飛過馬達加斯加的領空，全程14小時21分。

隨著賴總統抵達史國消息曝光，昨天晚間出發的返程專機，起飛後先向東南飛了約3小時，才轉向東飛，刻意不進入馬達加斯加與模里西斯的飛航情報區，維持在澳洲的飛航情報區之內，然後進入印尼（雅加達飛航情報區）、馬來西亞（亞庇飛航情報區）、菲律賓（馬尼拉飛航情報區），由巴士海峽飛抵台灣。降落桃園機場時間是10時39分，全程15小時49分。

史王的A340搭載賴總統飛台，是否會遭印度洋三國拒絕飛越？答案無法得知，但可判斷我方（與史方）應該根本未向三國提出申請，因為如此一來就等於提前曝光賴總統的行程。而且由史國飛回台灣是西向東，基本屬於順風，這一趟訪問團又把人數壓低到極限，人員與行李的重量都大幅降低。因此雖然多繞了兩小時以上的遠路，仍然在A340的極限航程之內。

至於專機返台行程中，並未通過新加坡飛航情報區，若解讀為我方與星方的關係也處於尷尬狀態，如此恐怕有過度推論之嫌。專機在繞過模里西斯飛航情報區之後，基本上一路循直線飛行，並沒有明確繞路的痕跡，以飛機的續航力，恐也不足以再進行大幅度繞圈。

賴清德總統訪問非洲友邦史瓦帝尼，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世致贈賴總統一塊金牌項鍊。圖／總統府提供
賴清德總統訪問非洲友邦史瓦帝尼，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世致贈賴總統一塊金牌項鍊。圖／總統府提供

賴清德(右)赴友邦史瓦帝尼訪問，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。史國副總理札杜莉(左)也陪同賴清德返台。記者黃仲明／攝影
賴清德(右)赴友邦史瓦帝尼訪問，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。史國副總理札杜莉(左)也陪同賴清德返台。記者黃仲明／攝影

資料來源：圖／Flightradar24
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賴清德 出訪 史瓦帝尼 賴總統

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