出訪返抵國門 賴總統：受阻反讓世界看到台灣走向世界的決心

賴清德 結束友邦 史瓦帝尼 國是訪問，今上午返抵國門， 賴總統 隨即發表返國談話表示，這次行程一度受到阻撓，反而讓世界看到，台灣人民走向世界的堅定決心和意志。中華民國台灣用行動證明，真正國力的展現，不在於讓別人屈服，而應該是為所有人帶來幸福。

賴總統上午10時許飛抵桃園國際機場，國安會秘書長吳釗燮、副秘書長林飛帆等人到場接機。

賴總統2日搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的史國國王專機，隨她一起飛回史國，而賴總統返台，同樣也搭乘史王專機，且史國副總理札杜莉也陪同賴總統返台，還陪同賴總統發表談話。

賴總統說，「我們回來了！」從5月2日出發，到今天5日回到台灣，歷經84小時來回2萬5000公里的飛行，我們圓滿地完成這次拜訪友邦史瓦帝尼的外交任務，平安返抵國門。他要代表台灣人民感謝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世、史國政府及全國人民，「謝謝你們真摯、溫暖和無比堅定的支持」。

賴總統表示，雖然台灣與史瓦帝尼王國相隔萬里，但兩國人民的情誼與信任，卻是無比的緊密。他身旁這位女士是史瓦帝尼副總理札杜莉，親自陪著我們數萬公里的航程，確保他與訪團順利往返，他要再次表達最真摯的感謝之意。賴總統還以中英文向札杜莉說，「副總理女士，你是航空版的『溫馨接送情』的最佳女主角。」

賴總統說，經由這次訪問，我們同時見證台灣與史瓦帝尼在能源安全、產業投資、農業合作、智慧醫療、婦女賦權、文化與教育交流等全領域交流的具體成果。這些合作，不僅是兩國超過半世紀友誼的象徵，更是台灣與國際夥伴共同創造安全、繁榮與進步的實際行動。

「中華民國台灣用行動證明，真正國力的展現，不在於讓別人屈服，而應該是為所有人帶來幸福。」賴總統說，這趟國是訪問，有媒體用「突破」來形容過程中的外力波折，但實際上，國家元首之間的相互訪問，本來就是再平凡不過，就像我們出門拜訪朋友一樣，是每個國家的基本權利。

他強調，這次行程一度受到阻撓，反而讓世界看到，台灣人民走向世界的堅定決心和意志；更凸顯確保以原則為基礎的國際規範、確保全球安全穩定不受到任何破壞，已是當今國際社會必須重視、刻不容緩的關鍵議題。

賴總統說，中華民國台灣信守以規則為基礎的各項國際規範，並致力於國際社會間的互惠與共榮，這次的訪問，這次訪問不僅是敦睦邦誼、行使國家的外交權利，更是台灣在所有理念相近國家共同維護國際秩序的具體展現。

賴總統說，地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的，台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界，我們不會因為打壓而退縮；相反的，熱愛和平與自由的台灣人，會繼續秉持公義理性，以穩健負責任的態度，在世界的舞台上提供更多的參與跟貢獻。我們也樂意在互惠、互助的基礎上，和世界每一個角落的人民，一起為更美好的未來共同努力。

賴總統也感謝國安、外交及留守國內的政府團隊，在最短時間內，以最縝密、嚴謹的安排，讓這次的外交任務圓滿達成，確保國家利益與安全。賴總統說，也感謝所有協力、讓這次任務順利平安的所有理念相近的友盟。「穩定的國際秩序，需要更多像這樣的共同行動，我們會繼續努力，台灣加油、天佑台灣。」