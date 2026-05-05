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影／賴清德總統搭乘史國專機返台 機場談話感謝史國副總理陪同來回
賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，府方於出發前一晚臨時召開記者會，稱北京施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，致使取消飛航許可。賴總統本月2日深夜，搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的專機，隨她一起飛回史國，進行「抵達後宣告」出訪。
賴總統昨天返台時，這架A340史瓦帝尼國王專機於台北時間晚間6時50分（史國當地時間中午12時50分），專機由曼齊尼（Manzini）的恩史瓦帝三世國王機場起飛，專機短暫飛越莫三比克與南非的國土上空之後，向東進入印度洋，刻意繞過馬達加斯加和模里西斯的飛行情報區，並且關閉飛機身分資訊。
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