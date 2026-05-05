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影／賴清德總統搭乘史國專機返台 機場談話感謝史國副總理陪同來回

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場，停靠B9 國賓門。賴總統及隨行的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會資訊委員黃重諺、國安會副秘書長趙怡翔步出空橋。國安會秘書長吳釗燮、國安局局長蔡明彥等人到場接機。賴清德於國賓門發表談話，特別表示感謝史國副總理札杜莉陪同來回。

賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，府方於出發前一晚臨時召開記者會，稱北京施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，致使取消飛航許可。賴總統本月2日深夜，搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的專機，隨她一起飛回史國，進行「抵達後宣告」出訪。

賴總統昨天返台時，這架A340史瓦帝尼國王專機於台北時間晚間6時50分（史國當地時間中午12時50分），專機由曼齊尼（Manzini）的恩史瓦帝三世國王機場起飛，專機短暫飛越莫三比克與南非的國土上空之後，向東進入印度洋，刻意繞過馬達加斯加和模里西斯的飛行情報區，並且關閉飛機身分資訊。

賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台，專機於今天上午10時38分降落桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

賴清德 出訪 史瓦帝尼

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