影／賴清德總統搭乘史國專機返台 機場談話感謝史國副總理陪同來回

．賴清德結束友邦史瓦帝尼國是訪問，今上午返抵國門，賴總統隨即發表返國談話表示，「我們回來了！」這次的出訪行程一度受到阻撓，反而讓台灣人民看到台灣走向世界的決心。他強調，地球是圓的，世界是大家的，台灣是

2026-05-05 12:01