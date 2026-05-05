感謝史國副總理陪同返台 賴總統 : 航空版溫馨接送情最佳女主角

賴清德 結束友邦 史瓦帝尼 國是訪問，今上午返抵國門，賴總統隨即發表返國談話表示，「我們回來了！」這次行程一度受到阻撓，反而讓世界看到，台灣人民走向世界的堅定決心和意志。他強調，地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的，台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界，「我們不會因為打壓而退縮」。

賴總統上午10時許飛抵桃園國際機場，國安會秘書長吳釗燮、副秘書長林飛帆等人到場接機。賴總統2日搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的史國國王專機，隨她一起飛回史國，而賴總統返台，同樣也搭乘史王專機，且史國副總理札杜莉也陪同賴總統返台，還陪同賴總統發表談話。

賴總統還當場以中英文向札杜莉表示，「副總理女士，你是航空版的『溫馨接送情』的最佳女主角。」

賴總統表示，經由這次訪問，我們同時見證台灣與史瓦帝尼在能源安全、產業投資、農業合作、智慧醫療、婦女賦權、文化與教育交流等全領域交流的具體成果。這些合作，不僅是兩國超過半世紀友誼的象徵，更是台灣與國際夥伴共同創造安全、繁榮與進步的實際行動。