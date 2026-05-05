賴總統訪史國模式是便宜之計 王鴻薇：未來若援例辦理更凸顯我困境

賴清德總統出訪史瓦帝尼返台，國民黨立委王鴻薇表示，賴總統這次出訪方式是例外，也是一種便宜之計，未來不應援例辦理，否則更凸顯我外交困境，會讓大家對元首外交更憂慮；不過她認為，中國大陸阻撓出訪反倒讓國際對台灣更同情，而民進黨政府也應思考如何營造兩岸可交流的環境。

賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天低調搭乘史國專機返台。總統府今早發出採訪通知表示，10時40分總統將在桃園機場發表「出訪史瓦帝尼王國進行國是訪問」返國談話。

王鴻薇今天接受媒體聯訪時表示，賴總統這次出訪我邦交國用如此辛苦的方式，也就是要用對方的專機，這確實是例外。她認為，中華民國總統出訪邦交國是理所當然的事情，但這次的情況是一種便宜之計，不應在未來援例辦理，否則會更凸顯我國的外交困境；還是希望未來我國總統出訪可以大大方方出訪，不需要坐他國的專機，這樣會使元首外交蒙上讓大家憂慮的陰影。

另外，有涉外人士指出，中共愈是打壓，台灣反而更受國際關注。王鴻薇也認為，中國大陸不需要阻撓我國元首出訪邦交國，因為台灣仍然有邦交國，我國過去無論誰執政都有元首出訪經驗，若這樣的打壓，反倒讓世界各國及國際環境，對台灣的處境更加同情而已。

不過王鴻薇也提到，「鄭習會」之後，中國大陸本來帶來一些善意，尤其在旅遊、直航部分，但可惜的是民進黨政府沒有把握這樣的契機，使得兩岸關係仍膠著跟緊張，造成賴總統本來出訪邦交國應該要很順利的，結果又變成一波三折，所以怎麼去營造兩岸可以交流的環境，然後可以恢復一些對話，這還是有必要的。