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賴總統訪史返台預告「有驚喜」 卓榮泰斥：阻撓出訪「黑手」在對岸
賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問昨天搭乘史國專機返台。行政院長卓榮泰今在台中受訪時曝說，「應該給國人很多的驚喜」，他並指「那些非常生氣、冷言冷語，就是當初在阻撓總統出訪的黑手」、以及外交競爭對手在對岸。在國內我們只要有隊員，絕對不要有對手。
卓榮泰今早10時到勞動部勞動力發展署中彰投分署，訪視第48屆國際技能競賽國手及團隊培訓情形。
卓榮泰被問及對賴總統出訪史國的看法時說，「應該給國人很多的驚喜」，稍後總統會順利成功返抵國門，絕對會更振奮人心。
凡是真正希望中華民國台灣能夠走向國際、被全世界看見的國人都會更多祝福與期待，對那些非常生氣、冷言冷語，就是當初在阻撓總統出訪的黑手，我相信這黑手、以及我們在外交競爭對手在對岸，在國內我們只要有隊員，絕對不要有對手。
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