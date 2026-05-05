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【重磅快評】賴總統「借」史王專機長航 下次能複製？

聯合報／ 主筆室
賴清德總統2日搭乘史瓦帝尼國王專機出訪，返程也搭同一專機，回程繞路飛行時間較長。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統2日搭乘史瓦帝尼國王專機出訪，返程也搭同一專機，回程繞路飛行時間較長。圖／聯合報系資料照片

總統府宣布，賴總統將於10時40分，在桃園國際機場發表出訪感言。賴總統此次往返史國，均搭乘國王的A340專機（我國援贈的華航退役機）。昨天台北時間18時50分起飛，飛行的時間將近16小時。從路徑也可看出，起飛後刻意向南飛入印度洋深處，繞過馬達加斯加與模里西斯的飛航情報區，導致比飛往史國時多用2小時。考慮到回程向東是順風，代表繞路多花的時間實際更長。

賴總統2日飛往史國時，是「順道」搭乘副總理札杜莉訪台的返程專機，當時保密得當，因此穿越印度洋三國（模里西斯、塞席爾、馬達加斯加）的飛航情報區，並沒遭遇任何問題。此次返程，原始規劃估計就是繞過三國的飛航情報區，反之若向三國申請飛越，未必會遭阻攔，但自然使賴總統的返國行程曝光。就政治宣傳角度，賴總統不辭辛勞「馬拉松」返台，更有對民眾營造「不畏打壓」的效果。

過去A340-300客機在華航服役時，通常就可飛15小時。相較於滿載旅客與貨物的一般航班，這次我方訪問團人員精簡到極點，飛機載重量低得多，又是西往東的順風飛行，即使繞圈仍足以飛回台灣。另外根據外電報導，這架A340因為使用率有限，在政府專機任務之外的空檔時間，也提供外界商業租賃。換言之，當年我方援贈史國的退役A340，確實可能成為未來賴總統出訪的「活棋」。

然而，在5月2日我方奇襲成功後，如果印度洋三國未來對史國提出往返台灣的飛行計畫都予封殺，因為向西飛是逆風，要以今天賴總統返台的逆向航路飛抵史瓦帝尼，對A340恐就有困難。

而且，這次飛行為了保密，隨行官員人數降到最低，也不通知媒體隨行。如此勢必代表，許多出訪時的政府運作機制，諸如訊息聯絡、維安保障，規格都得因陋就簡。另外此次出訪本身就話題性十足，不虞國內媒體沒有新聞露出；未來如果仍然沒有記者隨行，恐怕總統也難免有「錦衣夜行」、乏人關注之嘆。

因此如果純論技術面，真要堅持「中共再怎麼打壓也不怕」，讓元首以合理的規模出訪友邦，需要航程更遠的新一代機種。例如要求華航在接下來的A350訂單中，將部分改為增程版的A350ULR，續航力可達20小時之譜，足以從紐約飛到東南亞。下次即使印度洋三國再拒絕飛越，我方也有恃無恐，總統照樣可以帶著「全配備」拜訪史瓦帝尼。

問題是，價格高昂的飛機，不是想買立刻就有現貨，遠水救不了近火。而且「過境外交」向來是我國元首出訪友邦的重要目的，尤其是經由美國中停轉往中南美諸國。如果真引進足以直飛的專機，卻因此失去過境美國的機會，該算是賺或是賠？

總之，賴政府此次想到運用史國專機的點子，的確出乎外界（包含北京）的意料，因此獲致戰術勝利。然而如此勝利能否繼續複製，恐怕大有問題。進一步更該深思的是：即使在軍購、關稅等範疇上，台灣已經對美國蓄意承歡，仍無法換取到理想的過境條件；原因正是賴政府把反中抗中當成無上原則，甚至把「別讓中國開心」當成一切言行的圭臬。在如此毫無彈性的一面倒前提之下，美國與其他我方有求的國家，如果不趁機坐地起價，不把「台灣竹槓」敲好敲滿，才是對不起自己吧？

賴清德 出訪

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