賴清德避開敏感航線 從史瓦帝尼搭原機返台

中華民國賴清德總統1日「突襲」出訪非洲友邦史瓦帝尼，何時返台保密到家。不過，台北時間4日晚6時50分(美東時間4日早上6時50分)，賴清德去程搭乘的A340史瓦帝尼國王專機從史國起飛，賴清德搭乘該機返回台灣，根據消息，將於台北時間5日早上10時40分(美東時間4日晚上10時40分)抵達桃園國際機場，並將在機場發表談話。

賴清德專機返台路線與去程不同，回程走更偏印度洋南邊的航線，經印尼、菲律賓返台，避開接近中國領空與敏感的南海航線。

台北時間4日晚6時50分(史國當地時間中午12時50分)，這架A340專機由曼齊尼(Manzini)的恩史瓦帝三世國王機場起飛，短暫飛越莫三比克與南非的國土上空之後，向東進入印度洋，並且一度刻意關閉飛機身分資訊，在航班追蹤網站上，只能看到飛機位置，但是無法查閱機號、所有人。

中華民國賴清德總統從史瓦帝尼回台航線，經印尼、菲律賓返台，避開接近中國領空與敏感的南海航線。 (圖擷取自Flightradar24)

法新社也報導，賴清德4日已結束訪問離開史瓦帝尼。史瓦帝尼機場的消息人士在不具名情況下透露：「他今天早上搭乘國王的飛機離開。整個離境安排都保持低調。」

賴清德是在2日搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的專機，隨她一起飛回史國，進行「抵達後宣告」(Arrival-Then-Announcement，ATA)出訪。這幾天來，賴清德要如何返國，引起外界好奇。

賴清德原訂4月22日出訪，因北京施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，致使臨時取消飛航許可，無法成行。

台總統府及外交部等單位對於賴清德返台時間，均三緘其口。但據了解，台友邦巴拉圭共和國總統潘尼亞應台政府邀請，訂於5月7日至10日率團赴台國事訪問。因此，一般推測，賴清德這兩天就會返台，準備接待潘尼亞訪團。

賴清德在史瓦帝尼當地時間3日拜會王母恩彤碧，並在史王恩史瓦帝三世陪同下參觀國際會議中心。賴清德感謝史王及王母的熱情接待，令他賓至如歸，如同回到第二個家般溫暖，也獲得國王，尤其是王母答應再度訪台。

賴清德說，史王勇敢地在各種國際場合為台灣仗義執言，期盼中華民國台灣和史瓦帝尼王國邦誼永固。