賴總統搭史國專機返國 退役華航空巴、中途哪裡落地加油成關注

賴清德總統此次出訪史瓦帝尼，除了兩岸外交博奕競爭的話題，另一個受關注的是賴總統為突破封鎖，去程與回程均搭乘史瓦帝尼的A340專機，不論是這架飛機或總統出訪的航線，都有許多話題。

史國的A340專機是購自華航退役的A340-300，機號3DC-SDF，在華航時的編號是B-18802。2015年華航以台幣4億元價格將上述航機出售給史瓦帝尼，一度有「賤賣」的質疑，但實際上A340的中古價格差，華航共擁有過六架A340，除了B-18802賣給史國，其他五架除役後均拆毀。

對史國來說，「養」A340比「買」A340負擔更重，近年這架飛機均由華航保養維修，華航可能比史國更瞭解這架A340的機況，這也是此次國安團隊讓總統搭史國專機的關鍵。據了解，此次史國專機上有多位華航主管，還有一位曾是A340資深機師，隨機前往也是為了確保航班安全。

A340在空中巴士的機種中不算成功，主要原因都跟發動機有關。首先是搭配的CFM56發動機雖然安靜，但推力不佳，爬升速度慢，被航空界詬病已久，加上近年雙發動機的廣體客機當道，A340搭配四發動機的配置已過時，航空公司紛紛轉用777或A350的雙發機種，也讓A340加速退役。

此次賴總統出訪的航線選擇也很受關注，除了非洲三國一開始不給飛航許可，雖然史國專機最終可順利成行，但在航線的選擇上也很明顯的有國安考量，去程與回程都走菲律賓領空，避免行經敏感的南海航線。

近年在飛航即時監測網站當道下，名人政要的航班都會被網友關注，此次賴總統的航班亦然。在行經關鍵航路時，史國專機會關閉廣播式自動相關監視系統（ADS–B），讓飛航網站無法得知航班訊息，但各國航管仍可完整掌握航班訊息，不代表航班「失聯」。

另外國人關注史國專機是否需要落地加油，以A340-300滿載時的航程1萬3700公里來看，直飛史國很有餘欲，因為航班載重輕，可飛行更遠的距離，加上四發的飛航限制較雙發動機航空器延展航程作業（ETOPS）少，賴總統搭史國專機往返，可確保不需中途落地加油。