賴總統搭乘史國專機返國 預計上午十點抵達桃機

賴清德總統赴友邦史瓦帝尼訪問，昨天搭乘史國專機返台。與去程的路徑不同，回程走更偏印度洋南邊的航線，經印尼、菲律賓返台，避開接近中國大陸領空與敏感的南海航線。

賴總統此次出訪頗多波折，因非洲三國家不核發飛航許可，賴總統一度無法順利出訪，之後利用史國特使來台的機會，賴總統搭乘史國專機前往史國。各界關注總統的回程路線，雖然仍是搭史國A340專機，但路線與去程不同，起飛後往東南方向飛，走更偏南的路線。

史國專機A340是購自華航退役的飛機，但保養與維修均與華航密切相關。此次出訪華航高層也有隨行，且具備駕駛A340的豐富經驗。

史瓦帝尼小知識

國名由來：原名「史瓦濟蘭」（Swaziland），國王恩史瓦帝三世在 2018 年為了擺脫殖民色彩，將國名改為「史瓦帝尼」，意思就是「史瓦帝人的土地」。

獨特習俗：最著名的文化盛事是「蘆葦節」（Umhlanga），成千上萬的少女會向王母獻上蘆葦並載歌載舞。

地理環境：位於南非與莫三比克之間，是一個內陸國家，自然資源豐富，有「非洲小瑞士」之稱。

與台灣的關係：1968 年 9 月 6 日。史瓦帝尼在獨立當天就與中華民國建交，至今已邁入第 58 年。史王恩史瓦帝三世曾訪台接近 20 次，王母甚至稱台灣為她的「第二個故鄉」。台灣則在當地的農業、醫療（義診團）、基礎建設（如鄉村通電）及技職教育上有極深合作。