美明尼蘇達州議會決議挺台 議員支持賴總統出訪友邦

美國明尼蘇達州參眾議院今天通過友台決議，州參議院並創紀錄全體議員加入友台小組；議員們同時表達支持總統賴清德出訪史瓦帝尼，譴責中國無理打壓。

5月是美國亞太裔傳統月（Asian American and PacificIslander Heritage Month），美國中西部大湖區的密西根州，繼愛荷華、印第安納、威斯康辛州後，連續5年跨黨派無異議通過友台決議，參議院並創紀錄全體議員加入友台小組。

除了力挺台灣參與國際組織，抨擊中國惡意曲解聯大第2758號決議案，明州州議員聽取駐芝加哥辦事處長類延峰說明後，支持總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼，譴責中國無理打壓。

明州參院由參議長錢皮恩（Bobby JoeChampion）、多數黨領袖墨菲（Erin Murphy）、少數黨領袖米勒（Jeremy Miller）及友台連線共同主席拉瑞克（Jason Rarick）簽署；眾院由眾議長既州長候選人戴姆斯（Lisa Demuth）、多數黨領袖尼斯卡（HarryNiska）、多數黨議場領袖朗恩（Jamie Long）及友台連線共同主席李伊（Liz Lee）簽署，決議獲一致鼓掌通過。

決議文指出，台灣與明州1984年建立姊妹關係，42年來雙邊關係歷久彌新。台灣與明尼蘇達州共享自由、民主、人權、法治和繁榮價值，及緊密經貿產業合作關係，肯定台灣採購明州農產品、籌組農訪團，及台灣在第一島鏈戰略重要性與自我防衛決心。

決議文譴責中國誤用聯大2758號決議，打壓台灣有意義參與聯合國，重申支持台灣有意義參與國際組織及貢獻國際社會的願望，支持台灣關係法，呼籲正確稱呼台灣，譴責不當矮化。決議文同時紀念今年為美國建國250週年，及台灣第一次民主總統直選30週年。

類延峰在明州參院兩黨黨團會議中表示，台灣位處第一島鏈中心戰略位置及全球高科技產業鏈的核心地位，台美是安全、經貿及共享價值的堅定夥伴，美國現為台灣最大外人投資目的地，台灣對美投資已超過對外投資總額40%，美國在去年成為台灣最大貿易夥伴，台灣也躍升為美國第4大貿易夥伴。

他強調，台灣2025年經濟成長率超過8%，今年第一季更預估超過13%，這與輝達（Nvidia）、超微（AMD）、谷歌（Google）、蘋果（Apple）等美國廠商對台灣半導體等相關產品採購，台美科技互補信賴、產業鏈緊密連結、產業合作共贏等因素密切相關。