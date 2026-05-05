賴總統離史返國搭同一專機 刻意關閉飛機身分資訊

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，我政府對於相關行程及賴總統何時返台保密到家。不過，台北時間昨晚六時五十分，賴總統去程搭乘的A340史瓦帝尼國王專機從史國起飛，預期賴總統搭乘該機返回台灣，根據推算，若專機直飛返台，賴總統可望今天上午返抵桃園國際機場。

法新社也報導，賴清德總統四日已結束訪問離開史瓦帝尼。一名史瓦帝尼主要機場的消息人士在不具名情況下告訴法新社：「他今天早上搭乘國王的飛機離開。整個離境安排都保持低調。」

美方：例行訪問 不應被政治化

對於賴清德總統訪問史瓦帝尼，一位美國國務院發言人三日以電郵答覆中央社提問時表示，台灣是美國和其他多國信賴且有能力的夥伴；台灣與全球各國的關係，為這些國家的人民帶來重大益處，包括史瓦帝尼。該發言人還表示，台灣每位經民主選舉產生的總統，都曾出訪台灣邦交國，「這類行程屬例行訪問，不應被政治化」。

賴總統二日演出大驚奇，搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的專機，隨她一起飛回史國，進行「抵達後宣告」出訪。這幾天來，總統要如何返國，引起外界好奇。

台北時間昨晚六時五十分（史國當地時間中午十二時五十分），這架A340專機由曼齊尼（Manzini）的恩史瓦帝三世國王機場起飛，短暫飛越莫三比克與南非的國土上空之後，向東進入印度洋，並且刻意關閉飛機身分資訊，在航班追蹤網站上，只能看到飛機位置，但是無法查閱機號、所有人。

賴清德總統二日搭乘史瓦帝尼國王專機出訪，昨天返程也搭同一專機。圖／聯合報系資料照片

賴總統原訂四月廿二日出訪時，因北京施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，致使臨時取消飛航許可，賴總統無法成行。外界預期賴總統昨天搭機返台，將循去程時的航路。然而，專機二日飛往史國時，曾穿越馬達加斯加領空，昨天起飛後則向東南飛了約三小時再轉向東，刻意繞過馬達加斯加和模里西斯的飛行情報區。

賴感謝接待像回家 王母允訪台

總統府及外交部等單位對於賴總統何時返台，均三緘其口。但據了解，賴總統原訂上月訪問史瓦帝尼的相關行程規畫，在此次出訪史國大多已經完成，且外交部日前宣布，友邦巴拉圭共和國總統潘尼亞應我政府邀請，訂於五月七日至十日率團來台國是訪問。因此，一般推測，賴總統今天、至遲明天就會返台，準備接待潘尼亞訪團。

賴總統在史瓦帝尼當地時間三日拜會王母恩彤碧，並在史王恩史瓦帝三世陪同下參觀國際會議中心（ICC）。賴總統感謝史王及王母的熱情接待，令他賓至如歸，如同回到第二個家般溫暖，也獲得國王，尤其是王母答應再度訪台。

史王為台發聲 「不遺漏任何人」

賴總統說，史王勇敢地在各種國際場合為台灣仗義執言，期盼中華民國台灣和史瓦帝尼王國邦誼永固。

恩史瓦帝三世表示，聯合國強調「不遺漏任何人」，但事實上仍有人被排除在外；台灣目前非聯合國會員，也無法全面參與所有聯合國相關機構，因此他要為台灣發出強烈呼籲，希望在「不遺漏任何人」精神下，聯合國未來能考慮讓台灣為全人類做出有意義的貢獻。