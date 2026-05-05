賴總統出訪史國…鄭麗文稱國際笑話！綠反批「跟中共站在一起」

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼，國民黨主席鄭麗文昨說，由衷希望賴總統早日平安返台，但終歸還是要嚴肅面對中華民國的外交困境，如何實質突破、擴大國際社會參與，這才是問題癥結。總統府昨沒回應鄭的說法。

對賴總統搭乘史國國王專機出訪，鄭麗文昨接受廣播專訪時指出，賴總統雖然去了，但難道不應該深思，是誰把自己逼到牆角？「大費周章結果到底換來什麼？讓國際看笑話」。

有報導指，鄭麗文在會見美國在台協會處長谷立言時，因訪美規格被降規才改變軍購版本，鄭麗文直斥「太可笑了，真的太不懂國際政治」，他們在華府已有直接聯繫。鄭麗文說，既然川習會在五月十四日，她訪美最快也要六月初，正積極安排。

民進黨立院黨團書記長范雲則批評，這幾天不論是國民黨前主席洪秀柱，還是現任黨主席鄭麗文，似乎都不樂見台灣在國際上有突破，也不樂見中華民國總統順利出訪，「這是國民黨自己要面對的問題，你不樂見，難道是要跟中共站在一起嗎？」「我們會繼續走出去、不畏風雨」。