賴總統出席史瓦帝尼國宴 史王： 盼聯合國考慮讓台灣為全人類做出貢獻

賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間3日晚間（台北時間4日凌晨）出席史王恩史瓦帝三世國王國宴，賴總統表示，史王勇敢地在各種國際場合為台灣仗義執言，期盼兩國邦誼永固；恩史瓦帝三世表示，台灣目前並非聯合國會員，希望在「不遺漏任何人」的精神下，聯合國未來能考慮讓台灣為全人類做出有意義的貢獻。

賴總統致詞表示，這趟訪問可說是收穫滿滿，除與國王簽署聯合公報，也共同見證兩國外長簽署「關務互助協定」，相信將有助鞏固兩國邦誼，未來經貿及各項合作交流能更進一步發展。此外，也獲得國王，尤其是王母答應再度訪台。王母陛下前次訪問台灣已是10年以前的事情，王母提及，台灣就是她第二個故鄉，也深刻感受有好長一段時間沒有回到台灣這個家，以及台灣這個家在想念她，所以很高興地承諾會在最快的時間回到台灣訪問。

賴總統提到，國王勇敢地在各種國際場合為臺灣仗義執言，從其對史瓦帝尼各項國政議題的掌握以及對未來發展的藍圖擘劃，都可感受到他的智慧。過去40年在國王的帶領下，史瓦帝尼有長足的進步，相信未來進步會更加顯著，人民的生活也一定可以更好。

賴總統期盼，中華民國台灣和史瓦帝尼王國邦誼永固，兩國人民的感情不會因為任何的外力干擾而影響；任何外力的介入只會讓兩國的情誼更加鞏固。也盼兩國如同一家人共同合作，創造更繁榮、更進步、人民生活更好的國家社會。

恩史瓦帝三世致詞表示，台灣目前並非聯合國會員，也無法全面參與所有聯合國相關機構。然而2300萬台灣人民都期盼為人類做出貢獻。在這個充滿挑戰的世界，各國人民更應攜手合作、彼此支持。聯合國強調「不遺漏任何人」，但事實上仍有人被排除在外。因此他要為台灣發出強烈呼籲，希望在「不遺漏任何人」的精神下，聯合國未來能考慮讓台灣為全人類做出有意義的貢獻。

總統府表示，國宴結束後，賴總統也與史瓦帝尼多位王室成員及內閣官員至演藝廳觀賞劇場文化表演及煙火秀。