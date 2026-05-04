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賴總統出訪突破封鎖 學者：優劣互見

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴總統2日藉史王專機訪問該國，學者分析其中的好處與風險。（擷取自賴總統臉書）
賴總統2日藉史王專機訪問該國，學者分析其中的好處與風險。（擷取自賴總統臉書）

針對總統賴清德2日藉由搭乘史瓦帝尼國王專機前往該國參訪，學者黃奎博4日受訪時表示，出訪邦交國有實質意義，但擔心其他11個邦交國都要比照史瓦帝尼要求增加經援；學者林穎佑則說，這顯示我國對中國封鎖並非照單全收，而是有辦法突破，但未來要注意共軍是否會有報復性軍演。

賴總統原訂4月22日要訪問我非洲邦交國史瓦帝尼，但因賽席爾、模里西斯與馬達加斯加取消飛航許可而取消出訪。但賴總統5月2日突於臉書發文，表示已抵達史瓦帝尼，引發外界討論。有人認為這次是「外交突圍」，但也有人擔心出訪只是「精神勝利」，實質意義不大，且賴總統返程恐有不小風險。

憂中共報復

對此，淡江戰略所副教授林穎佑受訪時表示，此次賴總統出訪史瓦帝尼是否為整體的外交突破見仁見智，但在手段與方法上確實有突破中國的外交封鎖。他分析說，賴總統出訪史瓦帝尼行前低調，但到了史瓦帝尼後，當然要對外宣傳，顯示我國政府用盡各種方法與努力，對於中共的打壓並非照單全收，而是有設法進行突圍。

針對外界質疑此次出訪的實際意義，林穎佑強調，台灣目前的邦交國能給台灣的實質意義有限，但外交本身就是具有高度宣傳意義，目前就是要突破中國的封鎖。至於外界擔心賴總統到史瓦帝尼時公布出訪，外界擔心回程風險升高，林穎佑認為，政府會有各種備案，在回國時也會低調、不會鬆口何時回來。

「接下來要關心中國的動作！」林穎佑提醒，中國是否會因此對台進行大型軍事演習，或是在台海周圍有進一步的動作，是未來要注意的部分。

未來出訪恐都要比照

政大外交系教授黃奎博受訪時表示，賴總統這次算是「補考及格」，在4月出訪受阻後，想方設法終於找到中國比較難以封鎖的途徑訪問史瓦帝尼。他指出，我國的外交處境目前是「裡子大於面子」，雖然用比較罕見的方式抵達邦交國，但作為中華民國總統訪問非洲唯一邦交國，仍具有實質意義。

「只擔心未來每次出訪都要如此大費周章！」黃奎博分析，未來副總統蕭美琴出訪，是否也會受到相關困擾？以後若都要史國專機飛四趟，協助我國元首外交的話，實質的外交空間還是會萎縮，「更不用說飛安的問題」，且比起前總統蔡英文可以專機直飛史瓦帝尼，如今就需要邦交國的幫助。

邦交國比價效應

黃奎博強調，史瓦帝尼這次協助賴總統後，是否會要求我方給予更多援助？我國是否要幫忙？若幫忙以後，邦交國之間恐產生比價效應，其他邦交國恐也對我國有所求，這就是外交上的難題；另外，是否比較困難抵達的邦交國都要用這種模式前往，甚至需考慮技術性的捐贈專機？

「理念相近國家可能會發聲明，但減少實質援助！」黃奎博舉例，德國與捷克經外媒揭露，賴總統4月底出訪史瓦帝尼被取消飛航許可時曾向兩國爭取過境，但最後失敗，因此理念相近的國家面對中國的壓力下，可能就減少對台更實質性的幫助，實質上也恐讓台灣外交空間萎縮，相關的隱憂需要國安團隊未雨綢繆、積極因應。


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賴清德 出訪

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