賴總統循ATA模式出訪史國 蔣萬安語重心長盼中央做這件事

賴清德總統前天以「ATA（Arrive then announce）抵達後公開模式」，順利抵史瓦帝尼。北市長蔣萬安今天受訪被問及，會不會擔心接下來賴總統如何訪國？蔣萬安說，這一次賴總統能夠出訪史瓦帝尼，確實不容易。

不過蔣也說，民眾也關心，中央政府到底能不能拿出具體辦法，為台灣、為中華民國走出一條務實、可行的道路。

賴清德總統原規畫4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，遭陸方打壓干擾暫緩；賴清德總統前天以「ATA（Arrive then announce）抵達後公開模式」，順利抵史瓦帝尼。

蔣萬安今天下午出席五一勞動節表揚大會，媒體問及此次出訪看法，蔣萬安語重心長表示，總統這次出訪確實不容易，但民眾更關心，中央政府能不能拿出具體辦法，為台灣、為中華民國走出一條務實、可行的道路。