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立委憂賴總統「夾帶」搭史國專機有國安疑慮 運安會：航管會特別關注

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
賴清德總統「閃電訪問」史瓦帝尼，引發國際高度關注。圖為賴清德總統（右）參加史瓦帝尼王國軍禮歡迎儀式。圖／總統府提供
賴清德總統「閃電訪問」史瓦帝尼，引發國際高度關注。圖為賴清德總統（右）參加史瓦帝尼王國軍禮歡迎儀式。圖／總統府提供

賴清德總統日前搭乘史瓦帝尼的國王專機飛抵友邦訪問，被認為是外交突破，但立委游灝今質疑，歷任總統出訪從未採這樣的方式，「說穿了就是搭便車」，認為這樣「夾帶」方式不合適且有國安疑慮；運安會表示，國家專機在國際慣例上都會同意放行，且若搭載VIP航管上都會特別關注，安全上應該沒問題。

我國空軍一號配備有軍規級加密指揮系統，能確保總統與衡山指揮所零時差連線；但賴總統日前搭乘的史國專機，其前身為民航機，並無安裝我軍專屬的加密通訊天線與鏈路，在缺乏軍規加密設備的情況下，發生兩岸突發情勢，這14小時的飛行恐成「指揮真空期」。

游灝今於立法院交通委員會質詢說，賴清德總統訪問史瓦帝尼所搭乘的專機為外籍機師，質疑外籍機師及衛星電話是否有國安問題？

運安會主委林信得表示，史國專機為外國飛機，依照國際民航組織規範申請飛航第一航權，在國際慣例上都會同意；針對飛航安全角度，民航局事前規畫應該有考慮到，且外國專機上若是搭載VIP，航管上會特別care（關注），應該是沒問題。

游灝接著詢問交通部前部長、現任中華郵政公司董事長王國材，針對賴清德回台的方式是否給予建議？有沒有可能搭史國飛機回來？

王國材說，過去總統出訪，國安團隊都會評估飛航安全，航空公司也會配合申請，這次的外交突破應該是有一群人討論如何處理，他本身沒參與，因此很難回答。

至於是否可能搭乘史國飛機回來？王國材表示，這可能是方案，但無法確定，這次與過去出訪不同，但強調此次出訪遇到很大困難，可以說是成功的外交突破。

游灝則表示，他不認為這是成功的外交突破，歷任總統出訪從來沒有以這樣的方式前往，「說穿了就是搭便車」。

游灝說，歷任總統都是依照合乎一般的方式前往出訪，這次以「夾帶方式」前往並不合適，且對於每年付給史國10幾億元，（我國）民眾不一定能接受。

游灝指出，賴清德總統應該要思考兩岸關係在國際路徑上的突破，不該事事都扣紅帽，申請方式可以更完善，讓台灣在世界的定位超越以往。

賴清德 出訪 國安 運安會 史瓦帝尼

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