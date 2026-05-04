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賴總統搭史國專機出訪 許宇甄：飛行期間處「指揮真空期」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

賴清德總統日前搭乘史瓦帝尼的國王專機飛抵友邦訪問，國民黨立委許宇甄今表示，賴總統搭乘的史國專機前身為民航機，並無安裝我軍專屬的加密通訊天線與鏈路，政府宣稱國安掌握零時差，但是在缺乏軍規加密設備的情況下，這14小時的飛行就是實質的「指揮真空期」。

許宇甄指出，外交部次長吳志中拿美國總統布希、歐巴馬、川普、拜登出訪採「抵達後公開」（ATA, Arrive Then Announce）模式來護航，完全是誤導視聽。美國總統採行秘密抵達模式，是針對伊拉克、阿富汗或烏克蘭等實質交戰區域，其邏輯是為了規避真實的飛彈威脅與物理性安全風險。然而，史瓦帝尼是與我有深厚邦誼的和平盟友，並非戰地，這不僅是對友邦的不尊重，更是刻意在國內煽動準戰爭狀態的氛圍。這種操作讓人不禁懷疑，賴政府是否為了延續「亡國感」，不惜將外交突破建立在「主權隱形」與「製造恐慌」之上？

許宇甄舉例，在國際上，當外國元首搭乘外國交通工具出訪，較著名的案例是烏克蘭總統澤倫斯基搭乘美國軍機訪問美國，或北韓領導人金正恩搭乘中國國航專機訪問新加坡。但中華民國擁有懸掛國旗、代表主權的總統行政專機，如今三軍統帥卻被迫「借殼」搭乘他國專機訪問友邦，這種無法自主、被迫依賴外交困境，絕非國家之福，其中更有諸多國際法、國家層面的問題。

許宇甄指出，從國際法角度分析，元首專機本應是移動的主權領土，享有絕對的主權豁免與管轄權。然而，賴總統此次搭乘的A340專機屬於史瓦帝尼政府資產，並由外籍機師駕駛，一旦在長達14小時的航程中發生技術事故或法律糾紛，優先管轄權將歸於史瓦帝尼，而非中華民國。將國家元首的法律與物理安全完全交託給法律體系截然不同的外籍機組員，這在憲政史上是極高的風險冒險，更是自降國格、變相讓渡主權的表現。

許宇甄強調，最令國人擔憂的是國家安全，我國空軍一號配備有軍規級加密指揮系統，能確保總統與衡山指揮所零時差連線；但賴總統搭乘的史國專機，其前身為民航機，並無安裝我軍專屬的加密通訊天線與鏈路。若飛行期間發生兩岸突發情勢，總統難道要靠民用衛星電話指揮嗎？政府宣稱國安掌握零時差，但是在缺乏軍規加密設備的情況下，這14小時的飛行就是實質的「指揮真空期」，置國家安全於高度不確定性之中。眼下還有回程，這樣的狀況實在讓人憂心。

許宇甄說，古有「晏子使楚」，晏子之所以堅持不走側門，是因為他深知外交官代表的是國家的尊嚴。民進黨政府反覆強調外交要對等尊嚴，但在現實中看到的卻是政府面對中國大陸外交打壓，主動選擇「主權隱形」的側門。若連出訪邦交國的模式都要用錯誤比喻大內宣，還引發這麼多法律、國安問題，這難道就是民進黨所謂的外交新高度？這不是突破，而是對國家主權最卑微的讓步。

出訪 史瓦帝尼 外交部 許宇甄 國安 賴總統

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