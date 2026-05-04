為何賴總統要突破外交封鎖？管碧玲：急統勢力刀架台灣咽喉

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼，海委會主委管碧玲在臉書發文力挺，為何總統賴清德要千方百計尋求外交突破、軍購預算必須通過？因為「急統的勢力，以少數民意扭曲為不成比例的多數席次，用刀子架在台灣的咽喉！」

管碧玲指出，在台灣國力最強的時候，中國和國民黨當局盡史上最大的力量要強迫統一，最無奈的是，台灣人民沒有將選票完全定義為國家方向的選擇，國會席次因此沒有反應台灣民意對統、獨的比例。

管碧玲說，「急推統一的政黨因此成為國會的多數，首都市長所屬的政黨，也正是當前最急統的政黨。」

管碧玲表示，總統必須千方百計突破以ATA的模式出訪，軍購預算必須在風雨飄搖中力求通過，原因就是急統的勢力以少數民意扭曲為不成比例的多數席次，用刀子架在台灣的咽喉。