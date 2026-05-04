賴總統出訪史國 翁履中：川普是否將賴當成麻煩製造者 很快見分曉

賴清德總統「無預警」出訪非洲友邦史瓦帝尼，引發各界關注。旅美學者翁履中表示，賴清德這次出訪史瓦帝尼，既是一次成功突圍，也是一次高風險下注。國際社會，尤其是川普政府接下來究竟會把台灣視為值得尊敬，具有主體性的棋手，還是視為讓美中關係更加複雜的麻煩製造者，很快就會見分曉。

德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中在臉書表示，「這一局，賴清德總統確實成功帶領台灣突破了北京設下的外交壓力線。」北京原本試圖證明，只要中國施壓，台灣總統即使只是前往非洲邦交國，也會面臨重重阻礙。然而，賴政府最後採取「先抵達、後宣布」（ATA模式）的方式完成出訪，某種程度上讓中國的外交圍堵未能完全奏效。這不只是一次單純的出訪成功，而是台灣對北京釋出一個清楚訊號：台灣不接受中國對其國際行動擁有事實上的否決權。

「不過，真正值得觀察的問題，或許不是這一趟是否成功抵達史瓦帝尼，而是下一步如何安排。」翁履中說，賴總統是否會搭乘同一架史瓦帝尼專機返台？如果不是，又將透過何種方式返國？這個時間點相當微妙。幾天前，「紐約時報」才報導，巴拉圭總統預計於5月7日搭乘專機訪台支持台灣。外界自然會關注，這兩者之間是否存在某種「接力式外交部署」：也就是透過友邦專機接力，降低北京對台灣元首出訪與返國路線施壓的效果。

翁履中說，如果這逐漸成為台灣外交的新模式，背後就必須有極為嚴密的安全、情報與外交協調機制。因為一旦任何環節出現差錯，風險就不只是外交挫折，而可能上升為總統人身安全與國家安全層級的危機。

翁履中表示，從宏觀戰略角度來看，賴清德這次出訪史瓦帝尼，傳遞出一個非常明確的領導人訊號：「他不是一位會在壓力下退縮的總統，而是願意主動承擔風險、甚至搶先出牌的領導人。」對西方民主國家而言，這樣的形象確實容易被理解為一種「危機時代領導人」的姿態。就像澤倫斯基在俄烏戰爭初期留在基輔街頭所展現的意志，曾迅速贏得國際社會的高度敬意；賴總統這次突破北京封鎖，也會讓許多民主國家重新看見台灣的政治意志與抗壓能力。不過，台灣同時必須清楚面對一個殘酷現實：國際輿論的敬意，並不等同於具體安全承諾。

翁履中說，烏克蘭獲得全球大量口頭支持，但真正的軍事、財政與後勤援助，往往仍受制於各國國內政治、財政壓力與大國戰略計算。尤其在川普重返白宮後，美國對外承諾的穩定性與可預測性，勢必受到更多檢驗。因此，台灣若要採取更主動、更具對抗性的外交路線，就必須先問一個現實問題：當對抗真的升級，那些公開支持台灣的國家，究竟有多少願意付出實際代價？

翁履中說，川普與習近平未來幾周如何回應，才是決定這場外交突圍後續效果的核心因素。如果川普政府公開力挺台灣，明確支持台灣參與國際社會，並批評中國透過飛越許可、經濟壓力與外交脅迫限制台灣國際行動，那麼其他民主國家跟進的可能性就會大幅提高。許多國家並非不支持台灣，而是不願在美國沒有明確帶頭的情況下，單獨承受北京壓力。

翁履中表示，反過來說，如果川普選擇沉默，甚至在美中貿易談判中，把台灣議題視為可以降溫、可以交換、可以管理的變數，那麼台灣這次展現出的政治勇氣，就可能在大國博弈的冷酷邏輯中被悄悄消費。

翁履中說，北京接下來也面臨一個關鍵選擇。它可以直接對台灣採取報復，藉此展現強硬；但這樣做很可能激起台灣社會更強烈的反中情緒，反而替賴政府加分。另一種可能，是北京把壓力轉向華府，要求美國「管控」台灣政府，不要讓台灣繼續製造北京眼中的麻煩。他認為，後者的可能性更高，也更值得警惕。

翁履中說，一旦北京把這次事件的處理重點轉向華府，問題就不再只是兩岸之間的對抗，而是台灣議題被迫提前放上美中談判桌。對北京而言，只要能讓美國開始提醒台灣「不要升高緊張」，它就已經取得部分戰略效果。換句話說，中國未必需要立刻懲罰台灣；它更可能試圖讓美國成為限制台灣行動的外部壓力來源。這也是台灣真正需要嚴肅思考的地方。

翁履中表示，許多人談到兩岸緊張，直覺會認為台灣最需要擔心的是北京施壓。但從歷史經驗來看，台灣真正最難處理的，往往不是中國的強硬，而是美國要求台灣收斂。

他指出，換言之，台灣內部常以「怕不怕中國」作為政治分界，但這其實在很大程度上只是內政操作。台灣真正害怕的，從來不是中國不友好，而是美國不支持。

翁履中說，賴清德這次出訪史瓦帝尼，既是一次成功突圍，也是一次高風險下注。台灣用行動證明，自己不是只能被動等待安排的棋子；但國際社會，尤其是川普政府接下來究竟會把台灣視為值得尊敬，具有主體性的棋手，還是視為讓美中關係更加複雜的麻煩製造者，很快就會見分曉。