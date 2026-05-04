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賴總統出訪怎回國？ 原機、專機、轉機或往西飛

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
總統賴清德2日突訪史瓦帝尼，外界分析他可能原機、專機、搭民航機從歐洲轉機，或是從巴拉圭繞地球一圈回國。（賴清德臉書）
總統賴清德2日突訪史瓦帝尼，外界分析他可能原機、專機、搭民航機從歐洲轉機，或是從巴拉圭繞地球一圈回國。（賴清德臉書）

總統賴清德2日搭乘史王專機前往前往史瓦帝尼，如何返國引發各界關注。學者嚴震生與曾任總統專機機師的市議員張志豪都認為，原機返回的機會較高。另外，也有可能派華航專機在帛琉等中途站接回，或是搭乘民航機從歐洲轉機。藍市議員徐弘庭說，也可往西飛行，與5月7日訪台的巴拉圭總統一同抵達台灣。


總統賴清德原訂4月22日出訪史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯與馬達加斯加臨時取消飛航許可，緊急在21日喊卡。隨後，史王派遣副總理札杜莉赴台訪問，賴總統也低調跟著搭乘由華航A340改裝的史王專機隨同前往史瓦帝尼，到了當地才在臉書發文公布，行前相關行程保密到家，讓各界都感到相當意外。

原機返回可在台保修

不過，由於賴總統是搭乘史王專機前往訪問，如何回國便成為討論焦點。政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時表示，一是搭乘史王專機原機返台，二是採取外交部長林佳龍之前曾以總統特使身分訪問史瓦帝尼的模式，搭乘民航客機從歐洲等地轉機返台。

曾擔任總統專機機師的民眾黨台北市議員張志豪則表示，如果是用這樣的方式飛去史瓦帝尼，回來也用一樣的方式可能會比較順利。他推測，賴總統搭乘史國專機飛過去，後續也會搭史國專機飛回來。淡江戰略所副教授林穎佑也說，史王專機原機返回時，也可能會在台灣進行保修。

賴總統環遊世界？

另外，也有可能調派華航專機接回，不過這可能還是會面臨飛航許可的問題。國民黨台北市議員徐弘庭近日表示，賴總統一到史瓦帝尼就敲鑼打鼓，接下來要怎麼回來？除了原機返回外，另外一種回台的方案就是從史瓦帝尼往南美洲飛，飛到巴拉圭，然後坐巴拉圭的總統專機一起回台灣。

但徐弘庭質疑，這樣就等於繞地球一圈了，賴總統身為三軍統帥，為什麼要把自己曝於這種險地之中？他認為比較正確的操作方式應該等回國之後再召開記者會、宣布外交突破。

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