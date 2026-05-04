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賴總統訪史瓦帝尼出奇招 凌濤批國安便宜行事：怎麼安全回國？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台賴清德總統(中)出訪史瓦帝尼。(圖／賴清德臉書)
台賴清德總統(中)出訪史瓦帝尼。(圖／賴清德臉書)

賴清德總統日前出訪我邦交國史瓦帝尼，外交部與民進黨立委將此行定調為「ATA」（抵達後再公布）模式的外交突圍。國民黨桃園市議員凌濤今質疑，賴政府為創造外交紅利便宜行事，總統甚至搭乘他國飛機出訪，堪稱史無前例，但「賴總統怎麼安全回國？」外交與國安團隊有必要向國人說明國安SOP。

凌濤表示，兩岸關係未解，中共打壓台灣外交造成國人反感，但同時國家元首的安全也不能等閒視之，不能為創造紅利而便宜行事；若外交部與國安團隊真認為秘密行動是突圍解方，為何先前外交部大動作預告賴清德即將前往史瓦帝尼，再臨時取消行程，害自己碰一鼻子灰；如今宣揚ATA出訪模式，不正打臉過去賴政府的外交國安判斷？

凌濤說，賴政府上任至今將屆兩年，不僅無法過境美國本土，連邦交國也無法循例搭乘專機前往，這次賴前往史國搭乘的飛機，甚至是2018年前總統蔡英文出訪史瓦帝尼時，華航以4億元「半買、半相送」售出給史國當國王專機的A340飛機，顯示賴政府的外交困境至今難以自立，窘迫到若非馬英九、蔡英文的外交遺產，賴清德到現在或許連國門都還踏不出去。

針對國安SOP，凌濤質疑，堂堂國家元首搭乘他國飛機出訪，史國專機是否如美國空軍一號般配備加密通訊設備，確保與衡山指揮所的連線？史國專機駕駛、機上組員、維修人員均非我國籍，有無國安疑慮？隨行人員做最大精簡，可否確保元首安全？任何決策都應以最壞情境思考並沙盤推演，若出訪期間通訊中斷、遇飛安危機不能視事，副總統能否在第一時間代行總統職權，都是必須回答的問題。

凌濤說，台灣不該放棄任何一點走出世界的機會，但外交不是兒戲，更不該成為內宣的工具，元首安危與國家安全休戚與共，不可不慎。

賴清德 出訪 凌濤 國安 史瓦帝尼

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