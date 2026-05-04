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拜會史瓦帝尼王母 賴總統：如同回到第二個家般溫暖

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統訪問史瓦帝尼，當地時間3日拜會王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala）。圖／總統府提供
賴清德總統訪問史瓦帝尼，當地時間3日拜會王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala）。圖／總統府提供

賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間3日午間（台北時間同日晚間）拜會王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並在恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）陪同下參觀國際會議中心（ICC）。

總統府表示，賴總統首先前往王母王宮拜會王母，除再次感謝國王及王母的熱情接待，令他賓至如歸，如同回到第二個家般溫暖；也表示藉由此行更加瞭解史瓦帝尼美麗的景觀及豐富文化，有助於兩國未來合作更密切順利，並誠摯邀請王母再次造訪台灣。

賴總統下午前往史國國際會議中心。抵達後，先欣賞迎賓傳統歌舞表演，並在史王、多位王室成員及史國內閣官員的陪同下，參觀國際會議中心的展覽與各項設施。

史瓦帝尼ICC位於史國中部伊祖維尼谷地（Ezulwini Valley），總面積約4萬5000平方公尺，包括多功能大禮堂、元首會議室及劇院等不同設施，未來將做為史國舉辦國際會議之主要場館使用。

總統府表示，包括史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）等史國政府官員、我總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國家安全會議諮詢委員黃重諺、副秘書長趙怡翔及駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇等出席這項行程。

賴清德 出訪

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