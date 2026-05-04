賴總統訪史瓦帝尼 鄭麗文：終歸要嚴肅面對中華民國外交困境

賴清德總統2日順利搭乘史瓦帝尼的國王專機飛抵友邦訪問。國民黨主席鄭麗文說，由衷希望賴總統早日平安返台，但終歸還是要嚴肅面對中華民國的外交困境，如何實質地突破、擴大國際社會參與，這才是問題癥結所在。

對於綠營認為是「重大外交突破」，鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，民進黨永遠雙標，這正完全暴露出當年馬英九總統為何要外交休兵的用心良苦，那才是真正能鞏固台灣邦誼、擴大台灣國際空間的做法。

鄭麗文說，馬總統的8年外交休兵取得重大成果，民進黨不屑一顧，不接受九二共識後，看到的就是如同斷崖般斷交。非洲本來好幾個邦交國，為什麼連只剩下一個史瓦帝尼，總統要出訪都百般艱難？

鄭麗文質疑，今天雖然去了，但整個過程難道不讓大家覺得應該深思嗎？是誰把自己逼到牆角？任何國家的制度尊嚴，終歸是為了人民的利益，不是為了總統的面子，「大費周章的結果，到底換來的是什麼？讓國際看笑話。」

鄭麗文說，她由衷希望賴總統能早日平安回到台灣，但大家永遠不能真正面對台灣的外交困境嗎？這樣的戲碼難道還要一而再、再而三上演？

鄭麗文說，今天不只是沒辦法過境非洲的國家，也沒辦法如賴總統期待的過境美國，賴總統即將就任滿兩年，是不是第一個民選總統無法過境美國？這是不是也應該說明、面對？希望國安會、總統府好好深思，終歸還是要嚴肅面對中華民國的外交困境，如何真正實質地突破、擴大國際社會的參與，這才是問題的癥結所在。

鄭麗文說，知道民進黨政府大概聽不進去，沒關係，2028年政黨輪替，就不要再繼續讓中華民國面對這樣的困境。這種總統就是應該早一點換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴。