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賴總統訪史瓦帝尼 美國讚台灣是許多國家信賴夥伴

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓3日專電

儘管日前行程因中國干預而暫緩，總統賴清德已抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問。美國國務院今天回覆中央社記者提問表示，台灣是美國及許多國家信賴且有能力的夥伴；台灣總統出訪史瓦帝尼屬例行訪問，不應被政治化。

賴總統原訂4月22日至27日訪問友邦史瓦帝尼王國，因中國干預，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等非洲3國臨時取消總統專機飛航許可，總統府決定暫緩行程。

儘管出訪行程因中國干預而緊急延緩，賴總統仍於台北時間2日抵達史瓦帝尼展開國是訪問。總統府表示，此次訪問將以安全共榮、經濟共榮、數位共榮為3大主軸，深化台史邦誼。

對於賴總統抵達史瓦帝尼訪問，美國國務院一名發言人今天透過電子郵件以背景方式回覆記者提問表示，台灣是美國及許多其他國家信賴且有能力的夥伴；台灣與世界各國的關係為這些國家的公民，包括史瓦帝尼在內，帶來重大益處。

發言人指出，每一位民主選舉產生的台灣總統都曾出國訪問台灣的邦交國，「賴總統的前任曾於2023年及2018年訪問史瓦帝尼，這類行程屬例行訪問，不應被政治化」。

前總統蔡英文曾於2018年、2023年訪問史瓦帝尼。

賴清德 出訪 史瓦帝尼 蔡英文

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