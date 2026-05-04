賴總統會史瓦帝尼國王 台灣穩健走向國際

賴清德總統「無預警」訪問非洲友邦史瓦帝尼，當地時間二日與史國國王恩史瓦帝三世進行雙邊會談，並簽署聯合公報。賴總統強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，二三○○萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向國際。

賴總統出訪史國，昨天也與國內的國安團隊進行視訊會議。賴總統表示，這幾天他在史瓦帝尼進行國是訪問，對於國內的情勢與區域安全，執政團隊也不會有絲毫懈怠；他與國內的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握國內外各項情勢分析。

賴總統強調，這場視訊會議不僅是為了掌握動態，更是要確保在他出訪期間政府的運作、國家的安全及對國際局勢的應對，都能保持零時差的順暢運作。他感謝所有國安團隊同仁的辛勞，「無論在國內還是國外，守護台灣的民主、自由與主權，是我們共同的使命」。

賴總統昨透過臉書表示，訪團抵達史瓦帝尼後，除了接受參加軍禮歡迎儀式，也和恩史瓦帝三世雙邊會談。他和史王共同簽署聯合公報，見證兩國簽署關務互助協定，簡化貿易流程，協助雙方企業拓展業務，為經貿合作注入新動能。

總統府表示，賴總統與史王的會談，雙方就衛生醫療、雙邊關係、婦女賦權、經貿合作等議題廣泛交流意見；兩國元首簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值，並在追求和平、穩定及永續繁榮之共同願景下，持續深化雙邊關係。賴總統致詞時，感謝恩史瓦帝三世國王率領史瓦帝尼王國長期以來與台灣同行，在國際上為台灣仗義執言。

史王：堅定支持台灣的國際參與

恩史瓦帝三世表示，台灣對史瓦帝尼的經濟與社會福利方面所作貢獻不勝枚舉，他要代表史國人民誠摯感謝台灣持續給予支持，史瓦帝尼也會持續堅定支持台灣的國際參與。

賴總統昨聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報時表示，這兩項計畫是建交以來規模最大、最具戰略意義的計畫，台史合作邁向下一個階段的重要里程碑。他並拜會王母、參訪國際會議中心、出席史王國宴及觀賞劇場文化表演及煙火。

總統讚紅心芭樂很甜 像台史情誼

賴總統也透過社群平台Instagram介紹來自農技團的紅心芭樂。他說，這是國合會駐史瓦帝尼技術團的技術成果，品質好、甜度高，就像台灣和史瓦帝尼之間穩定深厚的情誼。

對於賴總統接下來的行程以及何時返台，府方、外交部等單位三緘其口；不過，根據總統府公開資訊，台灣時間今天，賴總統仍將在史瓦帝尼進行國是訪問。