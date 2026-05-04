聽新聞
0:00 / 0:00

拓展國際空間 藍委：關鍵仍在兩岸

聯合報／ 本報記者、編譯／綜合報導

賴清德總統二日突宣布到達我非洲友邦史瓦帝尼，不少外媒報導。日本每日新聞以「台灣總統閃電訪問非洲」為題，報導賴總統飛抵史國訪問。華爾街日報以「兩岸在非洲小國比拚意志力，台灣智取中國」為題，報導賴總統在中國反對下仍現身史國，在爭取外交承認的較量中得分。

南韓朝鮮日報報導說，台灣僅剩十二個邦交國，「峰會外交」是維持其國際地位的方法之一。美國「商業內幕」非洲版報導說，賴總統的到訪，顯示史國作為台灣在非洲唯一邦交國的重要性；此一爭端也凸顯台灣國際空間引發的更廣泛地緣政治衝突，尤其在中國能施加強大政經影響力的地區。

賴清德總統搭史瓦帝尼專機成功出訪，引發各界討論。國民黨立委認為，我國能否拓展國際空間，關鍵還是在兩岸關係；民眾黨立法院黨團則說，拓展國際空間、鞏固友邦是元首責任，期待具體成果；民進黨立委表示，賴總統此行向世界證明台灣是主權獨立國家。

國民黨立委賴士葆表示，中共打壓下能成功出訪實屬不易，但這種國際關係的擴展，建構在穩定兩岸關係上，現在兩岸關係緊張惡化，會使我國的國際參與舉步維艱，維持良好兩岸關係是拓展國際空間的首要之務。

國民黨立委馬文君表示，「民進黨一直都說對等尊嚴，但賴總統用這種偷渡方式出訪，有尊嚴嗎？」她認為對國家尊嚴也有很大傷害，大家都希望能走出去，但為什麼成這地步？關鍵還是在兩岸關係，希望賴總統一切以國家利益為考量。

民進黨立委林俊憲指出，賴總統出訪低調隱密，是為避免中共打壓，當前中方採取外交封鎖戰略，連拜訪邦交國都不行，讓台灣不像個主權國家；如今總統成功突破中共外交封鎖，向世界證明中華民國台灣存在，以及台灣是主權獨立國家。

賴清德 出訪 史瓦帝尼 華爾街日報 非洲 賴士葆

延伸閱讀

賴總統出訪史瓦帝尼 外交部斥中國荒謬評論

賴總統出訪史瓦帝尼 卓榮泰：盼成為台灣走向國際典範

學者：中共是否因此發動對台軍演 值得關注

賴總統成功出訪 胡錫進：會不會陷在史瓦帝尼出不來了？

相關新聞

賴總統會史瓦帝尼國王 台灣穩健走向國際

賴清德總統「無預警」訪問非洲友邦史瓦帝尼，當地時間二日與史國國王恩史瓦帝三世進行雙邊會談，並簽署聯合公報。賴總統強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，二三○○萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒

把史瓦帝尼當戰亂國家？學者：政府舉外交ATA不恰當

賴清德總統出訪史瓦帝尼，外交部稱是以國際間常見的「ＡＴＡ模式」（祕密抵達後宣布）訪問，並舉四位美國總統作案例。不過，學者直言，包括小布希、歐巴馬、川普、拜登等美國總統的ＡＴＡ案例，都是前往「戰地」勞軍

新聞眼／對陸「奇襲」 展現賴總統性格

由於中國大陸施壓非洲三國，賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼延宕，我方透過ＡＴＡ模式安排賴總統訪問史國，展現賴總統「不願屈服」的政治性格，也是對陸方的「奇襲」。然而，ＡＴＡ模式有其「不得不」的特殊性，我國安外

外交部：抵達後宣布 美國總統出訪有先例

賴清德總統「突破封鎖」出訪我非洲友邦史瓦帝尼，遭中國大陸外交部諷刺「上演偷渡式外竄鬧劇」。我外交部次長吳志中反擊表示，在外交領域中，存在元首出訪的「ＡＴＡ模式」 通常是指「祕密抵達然後宣布」；他列舉包

國安疑慮 外籍機組員執行元首任務罕見

賴清德總統搭乘友邦史瓦帝尼專機抵達史國，引起外界討論，過去曾擔任過總統專機機師的民眾黨北市議員張志豪昨表示，總統出訪專機多由本國籍機組員執行任務，由外國籍機組員執行元首任務情況較為罕見，政府當局應留意

拓展國際空間 藍委：關鍵仍在兩岸

賴清德總統二日突宣布到達我非洲友邦史瓦帝尼，不少外媒報導。日本每日新聞以「台灣總統閃電訪問非洲」為題，報導賴總統飛抵史國訪問。華爾街日報以「兩岸在非洲小國比拚意志力，台灣智取中國」為題，報導賴總統在中

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。