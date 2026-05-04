拓展國際空間 藍委：關鍵仍在兩岸

賴清德總統二日突宣布到達我非洲友邦史瓦帝尼，不少外媒報導。日本每日新聞以「台灣總統閃電訪問非洲」為題，報導賴總統飛抵史國訪問。華爾街日報以「兩岸在非洲小國比拚意志力，台灣智取中國」為題，報導賴總統在中國反對下仍現身史國，在爭取外交承認的較量中得分。

南韓朝鮮日報報導說，台灣僅剩十二個邦交國，「峰會外交」是維持其國際地位的方法之一。美國「商業內幕」非洲版報導說，賴總統的到訪，顯示史國作為台灣在非洲唯一邦交國的重要性；此一爭端也凸顯台灣國際空間引發的更廣泛地緣政治衝突，尤其在中國能施加強大政經影響力的地區。

賴清德總統搭史瓦帝尼專機成功出訪，引發各界討論。國民黨立委認為，我國能否拓展國際空間，關鍵還是在兩岸關係；民眾黨立法院黨團則說，拓展國際空間、鞏固友邦是元首責任，期待具體成果；民進黨立委表示，賴總統此行向世界證明台灣是主權獨立國家。

國民黨立委賴士葆表示，中共打壓下能成功出訪實屬不易，但這種國際關係的擴展，建構在穩定兩岸關係上，現在兩岸關係緊張惡化，會使我國的國際參與舉步維艱，維持良好兩岸關係是拓展國際空間的首要之務。

國民黨立委馬文君表示，「民進黨一直都說對等尊嚴，但賴總統用這種偷渡方式出訪，有尊嚴嗎？」她認為對國家尊嚴也有很大傷害，大家都希望能走出去，但為什麼成這地步？關鍵還是在兩岸關係，希望賴總統一切以國家利益為考量。

民進黨立委林俊憲指出，賴總統出訪低調隱密，是為避免中共打壓，當前中方採取外交封鎖戰略，連拜訪邦交國都不行，讓台灣不像個主權國家；如今總統成功突破中共外交封鎖，向世界證明中華民國台灣存在，以及台灣是主權獨立國家。