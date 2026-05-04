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新聞眼／對陸「奇襲」 展現賴總統性格

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德總統2日飛抵史瓦帝尼展開國事訪問。（圖／總統府提供）
賴清德總統2日飛抵史瓦帝尼展開國事訪問。（圖／總統府提供）

由於中國大陸施壓非洲三國，賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼延宕，我方透過ＡＴＡ模式安排賴總統訪問史國，展現賴總統「不願屈服」的政治性格，也是對陸方的「奇襲」。然而，ＡＴＡ模式有其「不得不」的特殊性，我國安外交團隊出奇招，對我國外交是加分或失分，還需要時間觀察。

中國大陸長年打壓中華民國國際空間，台灣人民感到憤怒，國際民主國家也經常抨擊大陸、聲援我國。從前總統蔡英文到賴總統執政，兩岸因為缺乏政治對話基礎，雙方敵意螺旋不斷加深，更讓我國原本就艱困的外交處境雪上加霜。

中共過去就經常透過各種手段干預我國元首出訪友邦，此次更以罕見的手段，施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，撤銷賴總統專機的飛航許可，不顧飛航安全、將飛航情報區「武器化」，導致賴總統日前暫緩出訪，更加深兩岸之間的對立與猜忌。

賴總統前天突破中共「封鎖」，現身我友邦史瓦帝尼，展現中華民國作為主權國家、賴總統作為我國元首的正當性以及強烈意志，讓不少國人振奮，也受到國際關注。

然而，國安與外交團隊事後強調賴總統以ＡＴＡ模式到訪史國，尤其，外交部援引小布希、歐巴馬、川普、拜登等美國總統ＡＴＡ案例，與賴總統此行相提並論，此舉也隨即出現爭議。畢竟，幾位美國總統的ＡＴＡ行動，都是前往美軍作戰的國家或地區，鼓舞、慰勞前線作戰的士兵。

顯然，採用ＡＴＡ模式，有其「不得不」的考量與需求。賴總統訪問的是我邦交國，雖然先前曾因大陸打壓而延宕行程，然而我方這樣的比喻、戰術是否得當，勢必會引發不同看法。

因為中共的干預，我方必須祭出ＡＴＡ「對策」，以達成奇襲、甚至是對陸方「還以顏色」的效果。

不過，未來賴總統仍會出訪其他友邦，還是必須面對陸方打壓的挑戰，屆時經過其他國家或地區的領空是否能夠順利、是否都將循此次「邦交國專機」以及ＡＴＡ模式、友邦是否願意提供類似協助等，就怕迎來更多挑戰。

賴清德 出訪 國安 史瓦帝尼 非洲 蔡英文

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