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外交部：抵達後宣布 美國總統出訪有先例

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

賴清德總統「突破封鎖」出訪我非洲友邦史瓦帝尼，遭中國大陸外交部諷刺「上演偷渡式外竄鬧劇」。我外交部次長吳志中反擊表示，在外交領域中，存在元首出訪的「ＡＴＡ模式」 通常是指「祕密抵達然後宣布」；他列舉包括川普拜登等四位美國現任及卸任總統，都曾使用ＡＴＡ行動到訪他國。

涉外人士則表示，原先相對單純的國是訪問，因中國阻撓引起全球關注，中國不僅無法讓台灣在國際消音，反而讓世界看清楚誰在破壞國際秩序；台灣愈是被打壓，就愈會堅定自信地站上世界舞台。

賴總統前天現身史瓦帝尼，綠營形容是「突破封鎖」。大陸外交部則批評，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄。

吳志中昨透過臉書反擊指出，在外交領域中，存在元首出訪的 「ＡＴＡ模式」，指「祕密抵達後宣布（Arrival then Announce)。」

吳志中舉例指出，二○○三年感恩節，時任美國總統小布希祕密飛往伊拉克巴格達，二○○六年及二○○八年，小布希曾多次秘密訪問阿富汗與伊拉克；美國前總統歐巴馬延續這種模式，特別在阿富汗撤軍進程中，二○一○年及二○一二年，歐巴馬都秘密橫跨大西洋飛往阿富汗。此外，川普總統二○一八年聖誕節秘密訪問伊拉克、二○一九年感恩節秘密訪問阿富汗。都是典型的ＡＴＡ行動。

他說，拜登於二○二三年二月訪問烏克蘭基輔，被認為是現代ＡＴＡ模式的巔峰之作；拜登捨棄笨重的「空軍一號（ＶＣ-25Ａ）」，改搭較小的Ｃ-32（波音七五七），飛機降落在波蘭後，轉搭長達十小時的火車進入基輔。

涉外人士指出，這場因「非預期外力」而延宕的行程，在台灣國安外交團隊安排下再次啟程，北京耗費資源的「物理封鎖」，不僅未能切斷台灣與世界的聯繫，反而凸顯中國的威權施壓與台灣的民主韌性，也讓台灣處境成為國際媒體捕捉焦點。

賴清德 出訪 外交部 史瓦帝尼 拜登 吳志中 川普

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