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把史瓦帝尼當戰亂國家？學者：政府舉外交ATA不恰當

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
總統視訊國安團隊 出訪史瓦帝尼的賴清德總統（圖中），昨天與在國內的國安團隊視訊會議，聽取最新安全簡報。圖／總統府提供
總統視訊國安團隊 出訪史瓦帝尼的賴清德總統（圖中），昨天與在國內的國安團隊視訊會議，聽取最新安全簡報。圖／總統府提供

賴清德總統出訪史瓦帝尼外交部稱是以國際間常見的「ＡＴＡ模式」（祕密抵達後宣布）訪問，並舉四位美國總統作案例。不過，學者直言，包括小布希、歐巴馬、川普、拜登等美國總統的ＡＴＡ案例，都是前往「戰地」勞軍，但賴總統是去邦交國訪問，「外交部舉了非常不恰當的案例」。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生表示，外交部將幾位美國總統的ＡＴＡ模式與賴總統訪問史國相提並論，但美國總統去的地方是阿富汗伊拉克等美軍作戰之處勞軍，當地有戰亂，且類似行程有高度危險性，甚至可能遭遇恐怖分子襲擊，事前當然不能公開；但賴總統是去我國邦交國，「兩者如何相提並論？」

嚴震生說，如果賴總統是去非邦交國訪問或過境，例如到美國、歐洲、澳洲等國家或地區，為防止消息走漏、安全考量及為避免節外生枝，確實有保密的需要，但此次是去邦交國，國安與外交團隊「吹噓」ＡＴＡ模式，根本是過度誇大，也極為不恰當。

一位前外交官員更直言，美國總統採取ＡＴＡ模式，大多都是去去戰亂國家、地區，我外交團隊這樣比喻，難道是暗喻賴總統訪問的史瓦帝尼也是戰亂國家，看在史國眼裡該做何感想？

前外交官員說，賴政府相關單位宣傳ＡＴＡ模式根本是轉移焦點，國人真正關心的是，為何賴總統訪問邦交國不能開大門、走大路，而是要閃閃躲躲，這才是問題的本質，而造成此問題的答案顯而易見，是因賴總統的「務實台獨」路線與中共「壓制台獨」兩股勢力對撞產生的結果。

賴總統訪問史國去程搭乘史王專機直飛，外界猜測回程可能採取何種方式。嚴震生說，搭乘同架專機返台的可能性較高，也可能搭乘民航客機經南非或歐洲等地轉機回台。

至於賴總統此行是否對接下來的美中台關係產生影響，政大外交系教授黃奎博認為，影響有限，對美國總統川普或中國大陸領導人習近平而言，賴總統訪問史國，不在他們關心的重要事務清單中。

不過，黃奎博說，賴總統此行可能會有一些「後遺症」，未來賴總統若要訪問其他邦交國，包機途經的國家是否可能像此次受到中共施壓影響，相關友邦是否也都要幫我國準備專機，若是這樣的情況常態化，我國外交空間可能就會縮小；且友邦幫助我國，我方總要「投桃報李」，對邦交國金援等援助可能就要增加。

黃奎博表示，邦交國拿我國經濟援助，然後幫助我國，國內不應過度苛責，畢竟雙方是相互依賴；但如果兩岸關係不要惡化至此，中華民國的外交也不會落到這樣的地步。

賴清德 出訪 外交部 史瓦帝尼 嚴震生 邦交國 歐巴馬 伊拉克 阿富汗 拜登

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