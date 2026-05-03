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賴總統搭史國專機出訪史瓦帝尼 美國務院：不該被政治化

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
賴清德總統2日飛抵史瓦帝尼展開國事訪問。（圖／總統府提供）
賴清德總統2日飛抵史瓦帝尼展開國事訪問。（圖／總統府提供）

賴清德總統抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問，美國國務院發言人3日表示，這個訪問是例行性的，不該被政治化。

賴清德總統原訂4月出訪史瓦帝尼，但在出發前夕，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加三國疑遭中國施壓，撤銷賴總統專機的飛航許可，總統府因此決定暫緩出訪。

不過，賴清德總統近日意外現身史瓦帝尼，展開國是訪問，據了解，賴清德總統是搭乘史瓦帝尼特使、副總理札杜莉訪台專機前往史國。

對此，美國國務院發言人表示，每位台灣民選總統都曾海外出訪台灣的外交夥伴；該發言人指出，賴清德總統的前任，指前總統蔡英文曾在2018年和2023年訪問史瓦帝尼；發言人表示，這個訪問是例行性的，不該被政治化。

國務院發言人也說，台灣是美國與很多國家信任且有能力的夥伴，台灣與世界各國的關係為這些國家的公民帶來重大的利益，包括史瓦帝尼。

賴清德 出訪 國務院 史瓦帝尼 蔡英文

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