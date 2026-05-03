賴總統：台史最大合作 儲油槽與產創園區具戰略意義

賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間3日上午（台北時間同日下午）前往王家科技園區（Royal Science and Technology Park），聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」（TIIP）簡報時表示，此兩項合作計畫是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的計畫。

賴總統致詞時，聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」兩項重要計畫的簡報，這是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的合作計畫，象徵攜手邁向更加燦爛繁榮的未來。賴總統誠摯感謝恩史瓦帝三世國王、史瓦帝尼政府及人民，對台灣的充分信任和全力支持。

賴總統進一步指出，「戰略儲油槽」代表的是因應風險與危機的能源安全與國家韌性；「台灣產業創新園區」代表的是面向未來的產業布局與發展希望。前者守護穩定，後者開創成長，這正是台史合作邁向下一個階段的重要里程碑。

賴總統認為，面對國際情勢的快速變化，全球供應鏈的重組、氣候變遷的挑戰、人工智慧的浪潮，值得信賴的夥伴關係比以往都更加重要。而台灣就是史瓦帝尼既可靠又具韌性的合作夥伴。

賴總統提到，史瓦帝尼是台灣在非洲的堅定盟友，也是台商前進非洲的重要門戶，期盼與史瓦帝尼持續深化經貿合作，藉由「台灣產業創新園區」吸引更多臺灣企業來史瓦帝尼投資和培育人才，帶動就業，也促進更多在地企業融入全球供應鏈，提升史瓦帝尼的國家經濟韌性。

賴總統強調，台灣需要世界，世界也需要台灣。台灣希望與史瓦帝尼攜手走進世界，台灣也將持續以「價值、韌性與科技」三大優勢，與史瓦帝尼以及理念相近夥伴深化交流合作，打造更安全、值得信賴的供應鏈體系與夥伴關係。